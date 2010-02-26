أعلنت الإدارة العامة للمرور، موعد بدء تطبيق نظام رصد مخالفات استخدام الهاتف الجوّال باليد في أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي؛ مبينة أنه سيتم تطبيقه بعد 7 أيام.
بعد 7 أيام .. بدء الرصد الآلي لمخالفات استخدام الجوّال أثناء القيادة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، موعد بدء تطبيق نظام رصد مخالفات استخدام الهاتف الجوّال باليد في أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي؛ مبينة أنه سيتم تطبيقه بعد 7 أيام.
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بعد 7 أيام .. بدء الرصد الآلي لمخالفات استخدام الجوّال أثناء القيادةعبدالله البرقاوي سبق 2018-02-26
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
12:17 PM
بعد 7 أيام .. بدء الرصد الآلي لمخالفات استخدام الجوّال أثناء القيادة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، موعد بدء تطبيق نظام رصد مخالفات استخدام الهاتف الجوّال باليد في أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي؛ مبينة أنه سيتم تطبيقه بعد 7 أيام.
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