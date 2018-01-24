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الرئيس اليمني يحذر من إفشال الحوثيين لاتفاق السويد

شدد على ضرورة إحاطة المجتمع الدولي بالطرف المعرقل

حذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، من إفشال ميليشيا الحوثي الانقلابية لاتفاق السويد، بسبب تعنتها ومماطلتها وعدم وفائها بتنفيذ الاتفاق، كما عُهد عنها خلال التجارب السابقة.

وأكد "هادي" خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث, ورئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت؛ التزام الحكومة الشرعية بمسارات السلام ومرجعياتها المحددة والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وطالب الرئيس اليمني بالتقيد والإسراع في تنفيذ بنود اتفاق السويد، ومنها ما يتعلق بوقف إطلاق النار وخروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية المتكررة في هذا الصدد، والانسحاب من الحديدة ومينائها، والوفاء بتعهدات ملف الأسرى والمعتقلين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد "هادي" على ضرورة إحاطة المجتمع الدولي بمكامن القصور، وبمن يضع العراقيل أمام خطوات السلام وفرص نجاحها.

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الرئيس اليمني يحذر من إفشال الحوثيين لاتفاق السويد
سبق

حذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، من إفشال ميليشيا الحوثي الانقلابية لاتفاق السويد، بسبب تعنتها ومماطلتها وعدم وفائها بتنفيذ الاتفاق، كما عُهد عنها خلال التجارب السابقة.

وأكد "هادي" خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث, ورئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت؛ التزام الحكومة الشرعية بمسارات السلام ومرجعياتها المحددة والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وطالب الرئيس اليمني بالتقيد والإسراع في تنفيذ بنود اتفاق السويد، ومنها ما يتعلق بوقف إطلاق النار وخروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية المتكررة في هذا الصدد، والانسحاب من الحديدة ومينائها، والوفاء بتعهدات ملف الأسرى والمعتقلين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد "هادي" على ضرورة إحاطة المجتمع الدولي بمكامن القصور، وبمن يضع العراقيل أمام خطوات السلام وفرص نجاحها.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:57 PM

الرئيس اليمني يحذر من إفشال الحوثيين لاتفاق السويد

شدد على ضرورة إحاطة المجتمع الدولي بالطرف المعرقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، من إفشال ميليشيا الحوثي الانقلابية لاتفاق السويد، بسبب تعنتها ومماطلتها وعدم وفائها بتنفيذ الاتفاق، كما عُهد عنها خلال التجارب السابقة.

وأكد "هادي" خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث, ورئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت؛ التزام الحكومة الشرعية بمسارات السلام ومرجعياتها المحددة والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وطالب الرئيس اليمني بالتقيد والإسراع في تنفيذ بنود اتفاق السويد، ومنها ما يتعلق بوقف إطلاق النار وخروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية المتكررة في هذا الصدد، والانسحاب من الحديدة ومينائها، والوفاء بتعهدات ملف الأسرى والمعتقلين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد "هادي" على ضرورة إحاطة المجتمع الدولي بمكامن القصور، وبمن يضع العراقيل أمام خطوات السلام وفرص نجاحها.

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