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نجران.. 193 جولة رقابية ترصد 36 مخالفة لاحترازات كورونا

نفّذتها الأمانة على المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية

نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 193 جولة رقابية على المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات، أسفرت عن رصد "36" مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وإنذار المنشآت المخالفة.

وشدّد أمين منطقة نجران المهندس عبدالله بن عائض دلبوح؛ على تكثيف الجولات للتأكّد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأكّد أن الفرق الرقابية ستُواصل حملاتها على جميع المواقع بهدف التأكّد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، داعياً إلى ضرورة التزام وتعاون أصحاب المحال بما تنُص عليه الأنظمة وضرورة الإبلاغ عن أيّ ملاحظات عبر الرقم الموحد 940.

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نجران.. 193 جولة رقابية ترصد 36 مخالفة لاحترازات كورونا
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 193 جولة رقابية على المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات، أسفرت عن رصد "36" مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وإنذار المنشآت المخالفة.

وشدّد أمين منطقة نجران المهندس عبدالله بن عائض دلبوح؛ على تكثيف الجولات للتأكّد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأكّد أن الفرق الرقابية ستُواصل حملاتها على جميع المواقع بهدف التأكّد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، داعياً إلى ضرورة التزام وتعاون أصحاب المحال بما تنُص عليه الأنظمة وضرورة الإبلاغ عن أيّ ملاحظات عبر الرقم الموحد 940.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
10:45 AM

نجران.. 193 جولة رقابية ترصد 36 مخالفة لاحترازات كورونا

نفّذتها الأمانة على المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 193 جولة رقابية على المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات، أسفرت عن رصد "36" مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وإنذار المنشآت المخالفة.

وشدّد أمين منطقة نجران المهندس عبدالله بن عائض دلبوح؛ على تكثيف الجولات للتأكّد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأكّد أن الفرق الرقابية ستُواصل حملاتها على جميع المواقع بهدف التأكّد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، داعياً إلى ضرورة التزام وتعاون أصحاب المحال بما تنُص عليه الأنظمة وضرورة الإبلاغ عن أيّ ملاحظات عبر الرقم الموحد 940.

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