نظمت الجمعية السعودية لجرّاحي القلب، وجمعية القلب السعودية؛ فعالية "يوم القلب العالمي" في الردسي مول بجدة، لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أهمية عضلة القلب والاهتمام الأمثل بها. كما تهدف إلى التعريف بكيفية الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية؛ من خلال أقسام توعوية وتثقيفية عدة، بتقنيات حديثة وفعاليات ترفيهية وورش عمل مصاحبة. وحظيت الحملة بحضور ما يقارب ألف شخص، بينهم مسؤولون وأطباء ومهتمون، والكثير من الأطباء والشخصيات الكبار، تقدمهم مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله هوساوي، ورئيس الجمعية السعودية لجراحة القلب الدكتور وليد أبو خضير، ونائب مدير القطاع الغربي للحرس الوطني الدكتور توفيق اليافي، ورئيس مركز القلب في مستشفى الحرس الوطني في جدة الدكتور جميل عطا، وأستاذ مساعد رئيس قسم الأشعة في كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد خاشقجي، ومدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز الصوان، ورئيس جمعية أصدقاء القلب فريد زاهد. وشارك أكثر من 200 طالب وطالبة في الكليات الصحية وغير الصحية من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة دار الحكمة، وكلية البترجي الطبية، وكلية فقيه.

في جدة.. توعي المجتمع عن أهمية عضلة القلب محور فعالية "اليوم العالمي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-03 نظمت الجمعية السعودية لجرّاحي القلب، وجمعية القلب السعودية؛ فعالية "يوم القلب العالمي" في الردسي مول بجدة، لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أهمية عضلة القلب والاهتمام الأمثل بها.



كما تهدف إلى التعريف بكيفية الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية؛ من خلال أقسام توعوية وتثقيفية عدة، بتقنيات حديثة وفعاليات ترفيهية وورش عمل مصاحبة.



وحظيت الحملة بحضور ما يقارب ألف شخص، بينهم مسؤولون وأطباء ومهتمون، والكثير من الأطباء والشخصيات الكبار، تقدمهم مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله هوساوي، ورئيس الجمعية السعودية لجراحة القلب الدكتور وليد أبو خضير، ونائب مدير القطاع الغربي للحرس الوطني الدكتور توفيق اليافي، ورئيس مركز القلب في مستشفى الحرس الوطني في جدة الدكتور جميل عطا، وأستاذ مساعد رئيس قسم الأشعة في كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد خاشقجي، ومدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز الصوان، ورئيس جمعية أصدقاء القلب فريد زاهد.



وشارك أكثر من 200 طالب وطالبة في الكليات الصحية وغير الصحية من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة دار الحكمة، وكلية البترجي الطبية، وكلية فقيه.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 05:17 PM

في جدة.. توعي المجتمع عن أهمية عضلة القلب محور فعالية "اليوم العالمي" تضمنت أقسامًا توعوية وتثقيفية وأنشطة ترفيهية وورش عمل





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نظمت الجمعية السعودية لجرّاحي القلب، وجمعية القلب السعودية؛ فعالية "يوم القلب العالمي" في الردسي مول بجدة، لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أهمية عضلة القلب والاهتمام الأمثل بها.



كما تهدف إلى التعريف بكيفية الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية؛ من خلال أقسام توعوية وتثقيفية عدة، بتقنيات حديثة وفعاليات ترفيهية وورش عمل مصاحبة.



وحظيت الحملة بحضور ما يقارب ألف شخص، بينهم مسؤولون وأطباء ومهتمون، والكثير من الأطباء والشخصيات الكبار، تقدمهم مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله هوساوي، ورئيس الجمعية السعودية لجراحة القلب الدكتور وليد أبو خضير، ونائب مدير القطاع الغربي للحرس الوطني الدكتور توفيق اليافي، ورئيس مركز القلب في مستشفى الحرس الوطني في جدة الدكتور جميل عطا، وأستاذ مساعد رئيس قسم الأشعة في كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد خاشقجي، ومدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز الصوان، ورئيس جمعية أصدقاء القلب فريد زاهد.



وشارك أكثر من 200 طالب وطالبة في الكليات الصحية وغير الصحية من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة دار الحكمة، وكلية البترجي الطبية، وكلية فقيه.