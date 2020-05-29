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"ترامب": سنُنهي المعاملة الخاصة لهونغ كونغ بسبب انتهاكات الصين للتجارة العالمية

قال إن بكين أخفت الحقائق حول كورونا وتسببت في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة بالعالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الصين انتهكت الكثير من التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن بكين تدَّعي ملكيتها العديد من المناطق في بحر الصين الجنوبي.

وفي التفاصيل، أكد الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الجمعة أنه سيقوم بفرض عقوبات على مسؤولين متورطين في علاقات مع الصين في هونغ كونغ، قائلاً إنه وجَّه بحماية المستثمرين والشركات الأمريكية من انتهاكات الصين، ومشيرًا إلى أن قانون الأمن الذي أقرته الصين في هونغ كونغ انتهاكٌ سافر ومأساة للشعب هناك. معلنًا أنه سينهي المعاملة مع هونغ كونغ بسبب الصين؛ فالصين لم تلتزم بتعهداتها حول الحكم الذاتي مع هونغ كونغ.

وأضاف بأن "الصين تنتهك الاتفاقية مع بريطانيا حول هونغ كونغ". وتدخل الصين في هونغ كونغ يُظهر أن الأخيرة لم تعد مستقلة؛ فقد حولت نظام هونغ كونغ إلى نظام واحد في بلدين". قائلاً إن "الصين انتهكت حقوق الملكية الفكرية واتفاقية التجارة".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي: إن الصين تجسست طوال سنوات لسرقة اختراعاتنا، وعلينا حماية التقدم التكنولوجي الأمريكي الذي انتهكته الصين. واليوم أتحرك لحماية أسواقنا المالية من الصين.

وأكد "ترامب" أن الصين أخفت فيروس "ووهان"، والكثير من الحقائق حوله، ونتج من ذلك خسائر بشرية واقتصادية كبيرة عالميًّا، ويجب أن تحاسَب على ما فعلته بشأن المعلومات الخاصة بانتشار فيروس كورونا. وقال إن منظمة الصحة العالمية تورطت في هذا الأمر، معلنًا إنهاء علاقة واشنطن مع منظمة الصحة العالمية.

وهدَّد ترامب باللجوء للقوة لمجابهة أعمال الشغب في منيابوليس، قائلاً: سنعلق دخول صينيين يشكلون خطرًا على الأمن إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": سنُنهي المعاملة الخاصة لهونغ كونغ بسبب انتهاكات الصين للتجارة العالمية
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الصين انتهكت الكثير من التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن بكين تدَّعي ملكيتها العديد من المناطق في بحر الصين الجنوبي.

وفي التفاصيل، أكد الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الجمعة أنه سيقوم بفرض عقوبات على مسؤولين متورطين في علاقات مع الصين في هونغ كونغ، قائلاً إنه وجَّه بحماية المستثمرين والشركات الأمريكية من انتهاكات الصين، ومشيرًا إلى أن قانون الأمن الذي أقرته الصين في هونغ كونغ انتهاكٌ سافر ومأساة للشعب هناك. معلنًا أنه سينهي المعاملة مع هونغ كونغ بسبب الصين؛ فالصين لم تلتزم بتعهداتها حول الحكم الذاتي مع هونغ كونغ.

وأضاف بأن "الصين تنتهك الاتفاقية مع بريطانيا حول هونغ كونغ". وتدخل الصين في هونغ كونغ يُظهر أن الأخيرة لم تعد مستقلة؛ فقد حولت نظام هونغ كونغ إلى نظام واحد في بلدين". قائلاً إن "الصين انتهكت حقوق الملكية الفكرية واتفاقية التجارة".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي: إن الصين تجسست طوال سنوات لسرقة اختراعاتنا، وعلينا حماية التقدم التكنولوجي الأمريكي الذي انتهكته الصين. واليوم أتحرك لحماية أسواقنا المالية من الصين.

وأكد "ترامب" أن الصين أخفت فيروس "ووهان"، والكثير من الحقائق حوله، ونتج من ذلك خسائر بشرية واقتصادية كبيرة عالميًّا، ويجب أن تحاسَب على ما فعلته بشأن المعلومات الخاصة بانتشار فيروس كورونا. وقال إن منظمة الصحة العالمية تورطت في هذا الأمر، معلنًا إنهاء علاقة واشنطن مع منظمة الصحة العالمية.

وهدَّد ترامب باللجوء للقوة لمجابهة أعمال الشغب في منيابوليس، قائلاً: سنعلق دخول صينيين يشكلون خطرًا على الأمن إلى الولايات المتحدة.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
10:30 PM

"ترامب": سنُنهي المعاملة الخاصة لهونغ كونغ بسبب انتهاكات الصين للتجارة العالمية

قال إن بكين أخفت الحقائق حول كورونا وتسببت في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة بالعالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الصين انتهكت الكثير من التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن بكين تدَّعي ملكيتها العديد من المناطق في بحر الصين الجنوبي.

وفي التفاصيل، أكد الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الجمعة أنه سيقوم بفرض عقوبات على مسؤولين متورطين في علاقات مع الصين في هونغ كونغ، قائلاً إنه وجَّه بحماية المستثمرين والشركات الأمريكية من انتهاكات الصين، ومشيرًا إلى أن قانون الأمن الذي أقرته الصين في هونغ كونغ انتهاكٌ سافر ومأساة للشعب هناك. معلنًا أنه سينهي المعاملة مع هونغ كونغ بسبب الصين؛ فالصين لم تلتزم بتعهداتها حول الحكم الذاتي مع هونغ كونغ.

وأضاف بأن "الصين تنتهك الاتفاقية مع بريطانيا حول هونغ كونغ". وتدخل الصين في هونغ كونغ يُظهر أن الأخيرة لم تعد مستقلة؛ فقد حولت نظام هونغ كونغ إلى نظام واحد في بلدين". قائلاً إن "الصين انتهكت حقوق الملكية الفكرية واتفاقية التجارة".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي: إن الصين تجسست طوال سنوات لسرقة اختراعاتنا، وعلينا حماية التقدم التكنولوجي الأمريكي الذي انتهكته الصين. واليوم أتحرك لحماية أسواقنا المالية من الصين.

وأكد "ترامب" أن الصين أخفت فيروس "ووهان"، والكثير من الحقائق حوله، ونتج من ذلك خسائر بشرية واقتصادية كبيرة عالميًّا، ويجب أن تحاسَب على ما فعلته بشأن المعلومات الخاصة بانتشار فيروس كورونا. وقال إن منظمة الصحة العالمية تورطت في هذا الأمر، معلنًا إنهاء علاقة واشنطن مع منظمة الصحة العالمية.

وهدَّد ترامب باللجوء للقوة لمجابهة أعمال الشغب في منيابوليس، قائلاً: سنعلق دخول صينيين يشكلون خطرًا على الأمن إلى الولايات المتحدة.

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