"الأرصاد" تكشف مستجدات الحالة الماطرة: الفرصة تزداد الليلة

قالت: تُصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة آخر المستجدات للحالة المطرية المتوقعة، مبينةً أنها تشير إلى زيادة فرصة هطول الأمطار مساء اليوم لتكون من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت، اليوم، أن هذه الأمطار المتوقعة ستصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية "حفر الباطن" ومنطقة القصيم والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.