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"الأرصاد" تكشف مستجدات الحالة الماطرة: الفرصة تزداد الليلة

قالت: تُصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة آخر المستجدات للحالة المطرية المتوقعة، مبينةً أنها تشير إلى زيادة فرصة هطول الأمطار مساء اليوم لتكون من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت، اليوم، أن هذه الأمطار المتوقعة ستصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية "حفر الباطن" ومنطقة القصيم والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تكشف مستجدات الحالة الماطرة: الفرصة تزداد الليلة
سبق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة آخر المستجدات للحالة المطرية المتوقعة، مبينةً أنها تشير إلى زيادة فرصة هطول الأمطار مساء اليوم لتكون من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت، اليوم، أن هذه الأمطار المتوقعة ستصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية "حفر الباطن" ومنطقة القصيم والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
03:08 PM

"الأرصاد" تكشف مستجدات الحالة الماطرة: الفرصة تزداد الليلة

قالت: تُصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,029

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة آخر المستجدات للحالة المطرية المتوقعة، مبينةً أنها تشير إلى زيادة فرصة هطول الأمطار مساء اليوم لتكون من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت، اليوم، أن هذه الأمطار المتوقعة ستصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية "حفر الباطن" ومنطقة القصيم والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.

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