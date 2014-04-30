"تكامل" و"مطار الملك عبدالله" يطلقان برنامج "تنمية مهارات التعامل مع السائح"

يستمر 5 أيام .. لتنمية مهارات العاملين في المطارات وتطوير قدراتهم وكفاءتهم

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، والهيئة العامة للطيران المدني؛ ممثلة في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان, برنامجاً خاصاً تحت عنوان "تنمية مهارات التعامل مع السائح".

يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات التعامل مع السائح لدى كل من منسوبي "الجمارك" و"الجوازات"، ورجال الأمن، وموظفي الخدمات الأرضية، وسائقي سيارات الأجرة العاملين في مطار الملك عبدالله بجازان.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي؛ أن البرنامج الذي دُشّن يستمر لمدة لخمسة أيام، ويهدف إلى تنمية مهارات العاملين في المطارات وتطوير قدراتهم وكفاءتهم حول التعامل مع السائح، في اطار التعاون الوثيق ومذكرة التكامل بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, والهيئة العامة للطيران المدني, وكذلك التعاون الوثيق بين إدارة فرع مطار الملك عبد الله، وإدارة فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان, علاوة على حرص الجهتين على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وبالتالي دعم تطور الحركة السياحية في السعودية.