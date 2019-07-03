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"باهميل": لا بد من موقف دولي حازم يمنع تكرار الجرائم الحوثية على المملكة

وصف هجمات الانقلابيين بجرائم الحرب التي تستوجب محاكمة مرتكبيها

جدد أمين عام الجالية اليمنية بالسعودية حسين باهميل، موقف الجالية اليمنية المعارض لانتهاكات المليشيات الحوثية الانقلابية، ورفضها القاطع للمساس بأمن واستقرار المملكة.

وأكد "باهميل" أن المملكة كانت -ولا تزال- تمثل السند المتين والداعم الحقيقي لليمن في كافة أزماتها.

واستنكر بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية من قِبَل المليشيا الحوثية الانقلابية على أراضي المملكة، والذي كان آخرها استهدافَ مطار أبها، أمس الثلاثاء، وإصابة 9 مدنيين؛ معتبرًا هذه الهجمات جرائم حرب تستوجب إدانة دولية واسعة ومحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

وندّد أمين عام الجالية اليمنية في السعودية، بالموقف الدولي المتخاذل حيال هذه الجرائم الجسيمة؛ مطالبًا بضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية، والضغط على إيران بصفتها الراعي الرسمي للإرهاب لوقف تمويل وتسليح هذه المليشيات الإرهابية.

وشدد على أحقية المملكة في الدفاع عن نفسها والرد المناسب حيال منفّذي هذه الاعتداءات، وردع كل مَن تُسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة.

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"باهميل": لا بد من موقف دولي حازم يمنع تكرار الجرائم الحوثية على المملكة
سبق

جدد أمين عام الجالية اليمنية بالسعودية حسين باهميل، موقف الجالية اليمنية المعارض لانتهاكات المليشيات الحوثية الانقلابية، ورفضها القاطع للمساس بأمن واستقرار المملكة.

وأكد "باهميل" أن المملكة كانت -ولا تزال- تمثل السند المتين والداعم الحقيقي لليمن في كافة أزماتها.

واستنكر بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية من قِبَل المليشيا الحوثية الانقلابية على أراضي المملكة، والذي كان آخرها استهدافَ مطار أبها، أمس الثلاثاء، وإصابة 9 مدنيين؛ معتبرًا هذه الهجمات جرائم حرب تستوجب إدانة دولية واسعة ومحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

وندّد أمين عام الجالية اليمنية في السعودية، بالموقف الدولي المتخاذل حيال هذه الجرائم الجسيمة؛ مطالبًا بضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية، والضغط على إيران بصفتها الراعي الرسمي للإرهاب لوقف تمويل وتسليح هذه المليشيات الإرهابية.

وشدد على أحقية المملكة في الدفاع عن نفسها والرد المناسب حيال منفّذي هذه الاعتداءات، وردع كل مَن تُسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
01:21 PM

"باهميل": لا بد من موقف دولي حازم يمنع تكرار الجرائم الحوثية على المملكة

وصف هجمات الانقلابيين بجرائم الحرب التي تستوجب محاكمة مرتكبيها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
1,545

جدد أمين عام الجالية اليمنية بالسعودية حسين باهميل، موقف الجالية اليمنية المعارض لانتهاكات المليشيات الحوثية الانقلابية، ورفضها القاطع للمساس بأمن واستقرار المملكة.

وأكد "باهميل" أن المملكة كانت -ولا تزال- تمثل السند المتين والداعم الحقيقي لليمن في كافة أزماتها.

واستنكر بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية من قِبَل المليشيا الحوثية الانقلابية على أراضي المملكة، والذي كان آخرها استهدافَ مطار أبها، أمس الثلاثاء، وإصابة 9 مدنيين؛ معتبرًا هذه الهجمات جرائم حرب تستوجب إدانة دولية واسعة ومحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

وندّد أمين عام الجالية اليمنية في السعودية، بالموقف الدولي المتخاذل حيال هذه الجرائم الجسيمة؛ مطالبًا بضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية، والضغط على إيران بصفتها الراعي الرسمي للإرهاب لوقف تمويل وتسليح هذه المليشيات الإرهابية.

وشدد على أحقية المملكة في الدفاع عن نفسها والرد المناسب حيال منفّذي هذه الاعتداءات، وردع كل مَن تُسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة.

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