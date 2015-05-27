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"التعليم" تمنح الجامعات مهلة سنة لتطبيق نظام الثلاثة فصول

"آل الشيخ": الأمر متروك لكل جامعة على حدة بحسب قدرتها على التكيّف

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه تم منح الجامعات مهلة سنة لتطبيق نظام التقويم الدراسي الجديد والمتمثل في ثلاثة فصول، حيث بيّن أن الأمر متروك لكل جامعة على حدة بحسب قدرتها على التكيّف؛ لما يتطلب الأمر من تغيير في خططها ومناهجها الدراسية كونها مكفولة بمجالس.

وأشار "آل الشيخ": لا نريد أن يكون التغير شكليًا بل نريده أن يكون أساسيًا لمصلحة الطالب ولمصلحة نواتج التعلم ولمصلحة تطوير الخطط الدراسية بما يكفل تنافسيتها على مستوى العالم، وأوضح أن الخطة تستهدف الاستغناء عن السنة التحضيرية في الجامعات، بالإضافة إلى تقديم مواد أساسية.

وكان المتحدث باسم الجامعات قد بيّن أن العودة كاملة لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية العام القادم، لافتًا إلى أن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام، والجامعي، والتدريب التقني، للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام، متضمنًا تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية، عادًا تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطوير؛ لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر وزارة التعليم أن مشروع تطوير النظام التعليمي يمثل المرحلة الأولى لعمل مستمر يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظامًا تعليميًا يحقق أحلامهم وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم.

وأفاد وزير التعليم بأن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي 13 أسبوعًا، لافتًا إلى أن التقويم الدراسي الجديد يتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر وغيرها من التغييرات الجدرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تمنح الجامعات مهلة سنة لتطبيق نظام الثلاثة فصول
سبق

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه تم منح الجامعات مهلة سنة لتطبيق نظام التقويم الدراسي الجديد والمتمثل في ثلاثة فصول، حيث بيّن أن الأمر متروك لكل جامعة على حدة بحسب قدرتها على التكيّف؛ لما يتطلب الأمر من تغيير في خططها ومناهجها الدراسية كونها مكفولة بمجالس.

وأشار "آل الشيخ": لا نريد أن يكون التغير شكليًا بل نريده أن يكون أساسيًا لمصلحة الطالب ولمصلحة نواتج التعلم ولمصلحة تطوير الخطط الدراسية بما يكفل تنافسيتها على مستوى العالم، وأوضح أن الخطة تستهدف الاستغناء عن السنة التحضيرية في الجامعات، بالإضافة إلى تقديم مواد أساسية.

وكان المتحدث باسم الجامعات قد بيّن أن العودة كاملة لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية العام القادم، لافتًا إلى أن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام، والجامعي، والتدريب التقني، للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام، متضمنًا تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية، عادًا تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطوير؛ لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر وزارة التعليم أن مشروع تطوير النظام التعليمي يمثل المرحلة الأولى لعمل مستمر يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظامًا تعليميًا يحقق أحلامهم وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم.

وأفاد وزير التعليم بأن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي 13 أسبوعًا، لافتًا إلى أن التقويم الدراسي الجديد يتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر وغيرها من التغييرات الجدرية.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
10:53 PM

"التعليم" تمنح الجامعات مهلة سنة لتطبيق نظام الثلاثة فصول

"آل الشيخ": الأمر متروك لكل جامعة على حدة بحسب قدرتها على التكيّف

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه تم منح الجامعات مهلة سنة لتطبيق نظام التقويم الدراسي الجديد والمتمثل في ثلاثة فصول، حيث بيّن أن الأمر متروك لكل جامعة على حدة بحسب قدرتها على التكيّف؛ لما يتطلب الأمر من تغيير في خططها ومناهجها الدراسية كونها مكفولة بمجالس.

وأشار "آل الشيخ": لا نريد أن يكون التغير شكليًا بل نريده أن يكون أساسيًا لمصلحة الطالب ولمصلحة نواتج التعلم ولمصلحة تطوير الخطط الدراسية بما يكفل تنافسيتها على مستوى العالم، وأوضح أن الخطة تستهدف الاستغناء عن السنة التحضيرية في الجامعات، بالإضافة إلى تقديم مواد أساسية.

وكان المتحدث باسم الجامعات قد بيّن أن العودة كاملة لطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية العام القادم، لافتًا إلى أن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام، والجامعي، والتدريب التقني، للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام، متضمنًا تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية، عادًا تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطوير؛ لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر وزارة التعليم أن مشروع تطوير النظام التعليمي يمثل المرحلة الأولى لعمل مستمر يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظامًا تعليميًا يحقق أحلامهم وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم.

وأفاد وزير التعليم بأن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي 13 أسبوعًا، لافتًا إلى أن التقويم الدراسي الجديد يتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر وغيرها من التغييرات الجدرية.

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