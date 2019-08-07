طالبان تتبنى تفجير السيارة الملغومة بمركز للشرطة في أفغانستان

أسفر عن إصابة 95 شخصًا معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال

قال مسؤولون بالحكومة الأفغانية: إن سيارة ملغومة انفجرت اليوم الأربعاء خارج مركز للشرطة في العاصمة كابول؛ مما أسفر عن إصابة 95 شخصًا على الأقل.

وبحسب "رويترز"، وقع الانفجار في غرب كابول خلال ساعة الذروة الصباحية، وأطلق عمودًا من الدخان في السماء.

وقالت حركة طالبان: إن أحد مقاتليها الانتحاريين هاجم "مركزًا للتجنيد".

وأضافت في بيان: "سقط عدد كبير من الجنود وأفراد الشرطة بين قتيل وجريح".

وقال "نصرت رحيمي" المتحدث باسم وزارة الداخلية: إن القنبلة انفجرت عندما تم إيقاف سيارة عند نقطة تفتيش أمام مركز الشرطة.

وذكر متحدث باسم وزارة الصحة، أن 95 مصابًا نُقلوا إلى المستشفيات معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.

من ناحية أخرى، قال جهاز الأمن الرئيسي: إن قوات الأمن نفّذت مداهمات في عدة أنحاء بالعاصمة الليلة الماضية، ودمّرت مخبأ كبيرًا لمسلحين.

ولم تضعُف وتيرة العنف في أفغانستان برغم ما يبدو من اقتراب حركة طالبان والولايات المتحدة من إبرام اتفاق مهم يقضي بانسحاب القوات الأمريكية مقابل وعد تقطعه طالبان بألا تتخذ من أفغانستان قاعدة للتخطيط لهجمات.