شاهد من "بديع الأفلاج".. "البلدية والري والخضراء" يزرعون 500 شتلة

احتفاءً باليوم الوطني 90

تصوير - أنس عيسى: بادرت بلدية البديع والمؤسسة العامة للري ورابطة الأفلاج الخضراء، عصر اليوم، بزراعة 500 شتلة في مدخل البديع ابتهاجًا باليوم الوطني التسعين واستمرارًا للعطاء والبناء.

وشارك أعضاء الفرق التطوعية من لجنة التنمية بالبديع ممثلة في فريق نماء التطوعي الذي استضاف الجهات المشاركة في الحملة والفرقة الكشفية بلجنة الأفلاج في المبادرت بزراعة 500 شتلة في مدخل البديع .

وشهد غرس الشتلات مشاركة من رئيس بلدية البديع المهندس حسين بن مبارك السبيعي ، ومدير فرع مؤسسة الري بالأفلاج المهندس محمد الأسمري ورئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد الحبشان ودعوا المواطنين للمساهمة في زراعة الشتلات على جوانب الطريق.

يُذكر أن المؤسسة العامة للري وزعت الأيام الماضية نحو 1000 شتلة على المواطنين.