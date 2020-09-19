"الحميدي" يحتفل بزفاف "نايف"

احتفل عبدالعزيز الحميدي، بزفاف ابنه "نايف"، إلى كريمة صالح الجناحي.
وحضر الحفل جمعٌ من الأقارب والأصدقاء، الذين قدّموا له التهاني والتبريكات، وفق الإجراءات الاحترازية.
احتفل عبدالعزيز الحميدي، بزفاف ابنه "نايف"، إلى كريمة صالح الجناحي.
وحضر الحفل جمعٌ من الأقارب والأصدقاء، الذين قدّموا له التهاني والتبريكات، وفق الإجراءات الاحترازية.
احتفل عبدالعزيز الحميدي، بزفاف ابنه "نايف"، إلى كريمة صالح الجناحي.
وحضر الحفل جمعٌ من الأقارب والأصدقاء، الذين قدّموا له التهاني والتبريكات، وفق الإجراءات الاحترازية.
احتفل عبدالعزيز الحميدي، بزفاف ابنه "نايف"، إلى كريمة صالح الجناحي.
وحضر الحفل جمعٌ من الأقارب والأصدقاء، الذين قدّموا له التهاني والتبريكات، وفق الإجراءات الاحترازية.