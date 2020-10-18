"الحصيني" متوقعًا: رياح متوسطة ببعض مناطق السعودية ودول الخليج غدًا

فضَّل اختيار آخر الليل أو الفجر للسفر عبر طريق الرياض - الشرقية

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، نشوء رياح متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية ودول الخليج والربع الخالي وشرق نجران يوم غد الاثنين، ورياح متوسطة على شمال شرق مكة وشمال جازان.

‏وأهاب "الحصيني" بمن يرغب في السفر إلى أن يختار ويفضل وقتًا مبكرًا لذلك، سواء فجرًا أو خلال الساعات المتأخرة من الليل؛ إذ تخف سرعة الرياح حفاظًا على واجهة السيارات، باعتبار طبيعة الأرض بطريق الرياض - الشرقية رملية.