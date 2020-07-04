البرازيل تتجاوز مليوناً ونصف المليون حالة إصابة بكوفيد-19

تسجيل 1290 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 42223 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,539,081 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً لوزارة الصحة سجلت البرازيل، اليوم، 1290 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي الوفيات إلى 63174 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء بلغ حتى الآن 868372 حالة.