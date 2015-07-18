النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ورشة تحضيرية للقاء الأول للقيادة المدرسية والإشراف التربوي

بمركز القيادات في الإدارة العامة بجيزان

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري، الخميس؛ ورشة العمل التحضيرية للقاء الأول للقيادة المدرسية والإشراف التربوي، في مركز القيادات بالإدارة العامة في مدينة جيزان.

جاء ذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية، والمساعد للشؤون المدرسية، ومديري الإشراف التربوي ومكاتب التعليم، والمساعدين والمساعدات بالمكاتب.

وأكد "الدويري" في مستهلّ الورشة، على أهمية الاستعداد المبكّر للّقاءين؛ حيث يشكل الإشراف التربوي والقيادة المدرسية أهمية كبرى للميدان التربوي.

وقال: إن الورشة تسعى للوصول إلى الطريقة الأفضل لاستغلال هاذين اللقاءين، لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتطوير العملية التعليمية، متمنيًا للجميع التوفيق.

وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي الدكتورة نهى بريك، أن الورشة ناقشت عددًا من المحاور؛ منها: "مدارس المستقبل، وحقائب التنمية المهنية، ومشروع تنمية مهارات القراءة والكتابة في الصفوف الأولية، ومشروع انطلاق ومبادرة بيوت الخبرة، وتفعيل بوابة المستقبل، ودور المشرف والمشرفة في رفع الناتج التعليمي".

وأضاف أن الورشة جاءت للاستماع إلى مداخلات القيادات ومقترحاتهم التطويرية لجميع المحاور التي تشكل أهمية كبيرة في البيئة المدرسية، وستكون أهم المحاور التي سيتم استهدافها في اللقاءات للخروج بالتصور الأفضل؛ لضمان أن تكون هذه اللقاءات مفيدة للميدان وتلامس جميع خطوط العمل، مقدمة الشكر للمدير العام والمساعدة للشؤون التعليمية وجميع المشاركين بالورشة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ورشة تحضيرية للقاء الأول للقيادة المدرسية والإشراف التربوي
سبق

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري، الخميس؛ ورشة العمل التحضيرية للقاء الأول للقيادة المدرسية والإشراف التربوي، في مركز القيادات بالإدارة العامة في مدينة جيزان.

جاء ذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية، والمساعد للشؤون المدرسية، ومديري الإشراف التربوي ومكاتب التعليم، والمساعدين والمساعدات بالمكاتب.

وأكد "الدويري" في مستهلّ الورشة، على أهمية الاستعداد المبكّر للّقاءين؛ حيث يشكل الإشراف التربوي والقيادة المدرسية أهمية كبرى للميدان التربوي.

وقال: إن الورشة تسعى للوصول إلى الطريقة الأفضل لاستغلال هاذين اللقاءين، لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتطوير العملية التعليمية، متمنيًا للجميع التوفيق.

وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي الدكتورة نهى بريك، أن الورشة ناقشت عددًا من المحاور؛ منها: "مدارس المستقبل، وحقائب التنمية المهنية، ومشروع تنمية مهارات القراءة والكتابة في الصفوف الأولية، ومشروع انطلاق ومبادرة بيوت الخبرة، وتفعيل بوابة المستقبل، ودور المشرف والمشرفة في رفع الناتج التعليمي".

وأضاف أن الورشة جاءت للاستماع إلى مداخلات القيادات ومقترحاتهم التطويرية لجميع المحاور التي تشكل أهمية كبيرة في البيئة المدرسية، وستكون أهم المحاور التي سيتم استهدافها في اللقاءات للخروج بالتصور الأفضل؛ لضمان أن تكون هذه اللقاءات مفيدة للميدان وتلامس جميع خطوط العمل، مقدمة الشكر للمدير العام والمساعدة للشؤون التعليمية وجميع المشاركين بالورشة.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
06:39 PM

ورشة تحضيرية للقاء الأول للقيادة المدرسية والإشراف التربوي

بمركز القيادات في الإدارة العامة بجيزان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
32

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري، الخميس؛ ورشة العمل التحضيرية للقاء الأول للقيادة المدرسية والإشراف التربوي، في مركز القيادات بالإدارة العامة في مدينة جيزان.

جاء ذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية، والمساعد للشؤون المدرسية، ومديري الإشراف التربوي ومكاتب التعليم، والمساعدين والمساعدات بالمكاتب.

وأكد "الدويري" في مستهلّ الورشة، على أهمية الاستعداد المبكّر للّقاءين؛ حيث يشكل الإشراف التربوي والقيادة المدرسية أهمية كبرى للميدان التربوي.

وقال: إن الورشة تسعى للوصول إلى الطريقة الأفضل لاستغلال هاذين اللقاءين، لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتطوير العملية التعليمية، متمنيًا للجميع التوفيق.

وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي الدكتورة نهى بريك، أن الورشة ناقشت عددًا من المحاور؛ منها: "مدارس المستقبل، وحقائب التنمية المهنية، ومشروع تنمية مهارات القراءة والكتابة في الصفوف الأولية، ومشروع انطلاق ومبادرة بيوت الخبرة، وتفعيل بوابة المستقبل، ودور المشرف والمشرفة في رفع الناتج التعليمي".

وأضاف أن الورشة جاءت للاستماع إلى مداخلات القيادات ومقترحاتهم التطويرية لجميع المحاور التي تشكل أهمية كبيرة في البيئة المدرسية، وستكون أهم المحاور التي سيتم استهدافها في اللقاءات للخروج بالتصور الأفضل؛ لضمان أن تكون هذه اللقاءات مفيدة للميدان وتلامس جميع خطوط العمل، مقدمة الشكر للمدير العام والمساعدة للشؤون التعليمية وجميع المشاركين بالورشة.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,378
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,153
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,007
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,062

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة