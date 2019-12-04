النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض تُطيح بمواطنَيْن نفّذا 14 جريمة سرقة بقيمة 400 ألف ريال

سطو على مستودعات ومقار شركات ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطنَيْن، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما بالسرقة من مستودعات ومقار شركات، ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة، وأقرّا بارتكابهما (14) جريمة سرقة جاوزت قيمة المسروقات فيها (400) ألف ريال، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثاني والثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسرقة من مستودعات ومقار شركات ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكابهما (14) جريمة سرقة جاوزت قيمة المسروقات فيها (400) ألف ريال، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وتابع: وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

شرطة الرياض الجهات الأمنية سرقة مستودعات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تُطيح بمواطنَيْن نفّذا 14 جريمة سرقة بقيمة 400 ألف ريال
سبق

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطنَيْن، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما بالسرقة من مستودعات ومقار شركات، ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة، وأقرّا بارتكابهما (14) جريمة سرقة جاوزت قيمة المسروقات فيها (400) ألف ريال، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثاني والثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسرقة من مستودعات ومقار شركات ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكابهما (14) جريمة سرقة جاوزت قيمة المسروقات فيها (400) ألف ريال، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وتابع: وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
11:18 AM

شرطة الرياض تُطيح بمواطنَيْن نفّذا 14 جريمة سرقة بقيمة 400 ألف ريال

سطو على مستودعات ومقار شركات ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,056

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطنَيْن، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما بالسرقة من مستودعات ومقار شركات، ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة، وأقرّا بارتكابهما (14) جريمة سرقة جاوزت قيمة المسروقات فيها (400) ألف ريال، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثاني والثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسرقة من مستودعات ومقار شركات ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكابهما (14) جريمة سرقة جاوزت قيمة المسروقات فيها (400) ألف ريال، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وتابع: وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,550
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,889
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,226
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,620

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة