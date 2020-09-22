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شاهد.. كيف توشحت مدينة الخُبر باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني؟

ازدانت المباني والعمائر بمحافظة الخُبر بأبهى حللها، وتوشحت بالإضاءات واللون الخضراء بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

ويقول "عمر بن علي الغشيري"، المصور الفوتوغرافي الهاوي ملتقط الصور، من أبناء محافظة الخُبر وأحد عشاقها: "أحمل على عاتقي مسؤولية إظهار جمال مدينتي الخُبر من خلال العدسة؛ إذ إنها كعادتها في كل سنة تتزين باللون الأخضر استعدادًا لليوم الوطني. ولكي أوثق هذه اللحظات بطريقة غير تقليدية، وأظهر جمال المنظر من زاوية جديدة، لجأت إلى استخدام الدرون لتصوير الخُبر ومبانيها التي اكتست وتزينت باللون الأخضر من الأعلى".

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف توشحت مدينة الخُبر باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني؟
سبق

ازدانت المباني والعمائر بمحافظة الخُبر بأبهى حللها، وتوشحت بالإضاءات واللون الخضراء بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

ويقول "عمر بن علي الغشيري"، المصور الفوتوغرافي الهاوي ملتقط الصور، من أبناء محافظة الخُبر وأحد عشاقها: "أحمل على عاتقي مسؤولية إظهار جمال مدينتي الخُبر من خلال العدسة؛ إذ إنها كعادتها في كل سنة تتزين باللون الأخضر استعدادًا لليوم الوطني. ولكي أوثق هذه اللحظات بطريقة غير تقليدية، وأظهر جمال المنظر من زاوية جديدة، لجأت إلى استخدام الدرون لتصوير الخُبر ومبانيها التي اكتست وتزينت باللون الأخضر من الأعلى".

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
10:46 PM

شاهد.. كيف توشحت مدينة الخُبر باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني؟

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حامد العلي - الخبر
1
1,623

ازدانت المباني والعمائر بمحافظة الخُبر بأبهى حللها، وتوشحت بالإضاءات واللون الخضراء بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

ويقول "عمر بن علي الغشيري"، المصور الفوتوغرافي الهاوي ملتقط الصور، من أبناء محافظة الخُبر وأحد عشاقها: "أحمل على عاتقي مسؤولية إظهار جمال مدينتي الخُبر من خلال العدسة؛ إذ إنها كعادتها في كل سنة تتزين باللون الأخضر استعدادًا لليوم الوطني. ولكي أوثق هذه اللحظات بطريقة غير تقليدية، وأظهر جمال المنظر من زاوية جديدة، لجأت إلى استخدام الدرون لتصوير الخُبر ومبانيها التي اكتست وتزينت باللون الأخضر من الأعلى".

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