وفاة حرم "أبو حربة" بالطائف

توفيت حرم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحربة، وتمت الصلاة عليها في جامع عبدالله بن عباس في الطائف. "سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزوج الفقيدة ، وأبنائها محمد أبوحربة المدير الإقليمي لمجموعة إنتركونتيننتال بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، والعميد فيصل أبوحربة، من منسوبي وزارة الداخلية ، وإلى ابنة الفقيدة وأحفادها وكل عائلة أبوحربة وأقاربهم .
سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان . إنا لله وإنا اليه راجعون
توفيت حرم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحربة، وتمت الصلاة عليها في جامع عبدالله بن عباس في الطائف. "سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزوج الفقيدة ، وأبنائها محمد أبوحربة المدير الإقليمي لمجموعة إنتركونتيننتال بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، والعميد فيصل أبوحربة، من منسوبي وزارة الداخلية ، وإلى ابنة الفقيدة وأحفادها وكل عائلة أبوحربة وأقاربهم .
سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان . إنا لله وإنا اليه راجعون
توفيت حرم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحربة، وتمت الصلاة عليها في جامع عبدالله بن عباس في الطائف. "سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزوج الفقيدة ، وأبنائها محمد أبوحربة المدير الإقليمي لمجموعة إنتركونتيننتال بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، والعميد فيصل أبوحربة، من منسوبي وزارة الداخلية ، وإلى ابنة الفقيدة وأحفادها وكل عائلة أبوحربة وأقاربهم .
سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان . إنا لله وإنا اليه راجعون