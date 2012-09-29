طلب إذن بزيادة الرحلات.. كم باكستانيًّا عاد للمملكة منذ رفع الحظر؟

قُربُ موعد انتهاء تصاريح العمل لأغلب المسافرين كان الدافع الرئيسي

كشفت تقارير باكستانية، عودة عدد كبير من الباكستانيين إلى المملكة العربية السعودية منذ السماح للمقيمين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة بدخول المملكة.

ووفقًا للتقارير؛ فإن 27 ألف باكستاني عادوا إلى السعودية خلال فترة قصيرة بين 15 و28 سبتمبر يعود لقُرب موعد انتهاء تصاريح العمل لأغلب المسافرين.

وقال بيان: إن الخطوط الجوية الباكستانية طلبت في 15 سبتمبر الإذن من السلطات السعودية بالسماح لها بالمزيد من الرحلات؛ وذلك بسبب العدد المرتفع للمقيمين الباكستانيين الراغبين في العودة.