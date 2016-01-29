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"الحميدان" يستعرض مبادرتي "حياك" و"داعم" ضمن رؤية الجامعة الحديثة

خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية التعليمية والإدارية العليا بجامعة جدة

رأس رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم الخميس، بقاعة الجوهرة بالفيصلية اجتماع اللجنة الاستشارية التعليمية والإدارية العليا بالجامعة بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ووكلاء الكليات ومديري إدارات الجامعة.

وفي التفاصيل، تم خلال الاجتماع عرض مبادرتين ضمن رؤية الجامعة السعودية الحديثة وتهدف إلى إحداث تغيير مدروس لإنتاج حالة من التميز في نظم الأداء الشامل وذلك ضمن رؤية الجامعة السعودية الحديثة وقدمته نائبة المشرف على مركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات الدكتور آلاء مجاهد.

وتناولت الورقة الأولى منظومة مبادرة (حياك) المتضمنة مجموعة من الحلول لتسهيل التواصل مع كافة قطاعات الجامعة وتمكن المستفيدين من داخل وخارج الجامعة من طرح الاستفسارات والشكاوى والمقترحات وتلقي الإجابات من خلال عدد من البرامج والأنظمة التقنية.

وتناولت الورقة الثانية عرض مبادرة (داعم) التي تأتي ضمن برنامج السعادة المؤسسية المتفرع عن رؤية الجامعة السعودية الحديثة وألقاها كل من نائبة المشرف العام على برنامج التحول الرقمي وتقنية المعلومات الدكتورة آلاء مجاهد والأستاذة أروى السقاف.

وألقى الدكتور إبراهيم الصيني محاضرة بعنوان (الصناعة النفسية والذهنية) وحظيت بتفاعل الجميع، وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب النقاش والمداخلات وإبداء المقترحات في عروض وأوراق عمل.

جامعة جدة

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"الحميدان" يستعرض مبادرتي "حياك" و"داعم" ضمن رؤية الجامعة الحديثة
سبق

رأس رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم الخميس، بقاعة الجوهرة بالفيصلية اجتماع اللجنة الاستشارية التعليمية والإدارية العليا بالجامعة بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ووكلاء الكليات ومديري إدارات الجامعة.

وفي التفاصيل، تم خلال الاجتماع عرض مبادرتين ضمن رؤية الجامعة السعودية الحديثة وتهدف إلى إحداث تغيير مدروس لإنتاج حالة من التميز في نظم الأداء الشامل وذلك ضمن رؤية الجامعة السعودية الحديثة وقدمته نائبة المشرف على مركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات الدكتور آلاء مجاهد.

وتناولت الورقة الأولى منظومة مبادرة (حياك) المتضمنة مجموعة من الحلول لتسهيل التواصل مع كافة قطاعات الجامعة وتمكن المستفيدين من داخل وخارج الجامعة من طرح الاستفسارات والشكاوى والمقترحات وتلقي الإجابات من خلال عدد من البرامج والأنظمة التقنية.

وتناولت الورقة الثانية عرض مبادرة (داعم) التي تأتي ضمن برنامج السعادة المؤسسية المتفرع عن رؤية الجامعة السعودية الحديثة وألقاها كل من نائبة المشرف العام على برنامج التحول الرقمي وتقنية المعلومات الدكتورة آلاء مجاهد والأستاذة أروى السقاف.

وألقى الدكتور إبراهيم الصيني محاضرة بعنوان (الصناعة النفسية والذهنية) وحظيت بتفاعل الجميع، وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب النقاش والمداخلات وإبداء المقترحات في عروض وأوراق عمل.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
10:53 PM

"الحميدان" يستعرض مبادرتي "حياك" و"داعم" ضمن رؤية الجامعة الحديثة

خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية التعليمية والإدارية العليا بجامعة جدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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رأس رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم الخميس، بقاعة الجوهرة بالفيصلية اجتماع اللجنة الاستشارية التعليمية والإدارية العليا بالجامعة بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ووكلاء الكليات ومديري إدارات الجامعة.

وفي التفاصيل، تم خلال الاجتماع عرض مبادرتين ضمن رؤية الجامعة السعودية الحديثة وتهدف إلى إحداث تغيير مدروس لإنتاج حالة من التميز في نظم الأداء الشامل وذلك ضمن رؤية الجامعة السعودية الحديثة وقدمته نائبة المشرف على مركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات الدكتور آلاء مجاهد.

وتناولت الورقة الأولى منظومة مبادرة (حياك) المتضمنة مجموعة من الحلول لتسهيل التواصل مع كافة قطاعات الجامعة وتمكن المستفيدين من داخل وخارج الجامعة من طرح الاستفسارات والشكاوى والمقترحات وتلقي الإجابات من خلال عدد من البرامج والأنظمة التقنية.

وتناولت الورقة الثانية عرض مبادرة (داعم) التي تأتي ضمن برنامج السعادة المؤسسية المتفرع عن رؤية الجامعة السعودية الحديثة وألقاها كل من نائبة المشرف العام على برنامج التحول الرقمي وتقنية المعلومات الدكتورة آلاء مجاهد والأستاذة أروى السقاف.

وألقى الدكتور إبراهيم الصيني محاضرة بعنوان (الصناعة النفسية والذهنية) وحظيت بتفاعل الجميع، وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب النقاش والمداخلات وإبداء المقترحات في عروض وأوراق عمل.

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