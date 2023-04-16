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ثمّن مبادرات الملك لدعم القطاع الخاص.. أمير تبوك: تجسد الاهتمام بكل ما يهم المواطن وسبل العيش

لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص؛ تأتي في سياق حرصه -أيده الله- على التخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا الجديد، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء، وتجسد مدى اهتمامه -يحفظه الله- بكل ما يهم المواطن ويوفر سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن في هذا الوطن المعطاء، مشيراً سموه إلى الجهود الكبيرة التي اتخذتها الدولة -رعاها الله - منذ تفشّي هذه الجائحة، والتي تعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فيروس كورونا.


وفي الختام سأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ويديم على بلادنا أمنها وعزها ورفعتها.

فيروس كورونا الجديد

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ثمّن مبادرات الملك لدعم القطاع الخاص.. أمير تبوك: تجسد الاهتمام بكل ما يهم المواطن وسبل العيش
سبق

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص؛ تأتي في سياق حرصه -أيده الله- على التخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا الجديد، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء، وتجسد مدى اهتمامه -يحفظه الله- بكل ما يهم المواطن ويوفر سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن في هذا الوطن المعطاء، مشيراً سموه إلى الجهود الكبيرة التي اتخذتها الدولة -رعاها الله - منذ تفشّي هذه الجائحة، والتي تعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فيروس كورونا.


وفي الختام سأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ويديم على بلادنا أمنها وعزها ورفعتها.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:36 PM

ثمّن مبادرات الملك لدعم القطاع الخاص.. أمير تبوك: تجسد الاهتمام بكل ما يهم المواطن وسبل العيش

لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص؛ تأتي في سياق حرصه -أيده الله- على التخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا الجديد، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء، وتجسد مدى اهتمامه -يحفظه الله- بكل ما يهم المواطن ويوفر سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن في هذا الوطن المعطاء، مشيراً سموه إلى الجهود الكبيرة التي اتخذتها الدولة -رعاها الله - منذ تفشّي هذه الجائحة، والتي تعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فيروس كورونا.


وفي الختام سأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ويديم على بلادنا أمنها وعزها ورفعتها.

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