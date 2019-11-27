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الجامعة العربية تدعو لوضع خارطة تنفيذية لخلق منطقة خالية من الجوع

في اجتماعها 3.. أكدت حرصها على ترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين

عقدت اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، اجتماعها الثالث اليوم بمقر الجامعة برئاسة السودان ومشاركة ممثلي عدد من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والعربية المعنية بالتنمية المستدامة والقضاء على الجوع.

ودعت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة العربية الدكتورة ندى العجيزي، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، إلى العمل خلال الاجتماع على إنجاز خارطة تنفيذية تتفق مع تطلعات الشعوب العربية في الوصول إلى منطقة خالية من الجوع.

وأكدت حرص الجامعة العربية على ترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين؛ خصوصًا مع منظمة الزراعة والأغذية بالأمم المتحدة (الفاو)؛ من أجل دعم عمل اللجنة في إطار التعاون الفني المبرم بين المنظمتين، والعمل على إعداد "مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية"؛ من خلال مجموعات العمل المنبثقة عن الجامعة والفاو.

ولفتت الانتباه إلى مذكرة التفاهم الموقّعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي تهدف إلى وضع وتفعيل سياسات استراتيجية مشتركة لخدمة أهداف التنمية المستدامة 2030 والأمن الغذائي؛ بما يخدم الهدف الثاني من تلك الاستراتيجية، وهو المعنيّ بالقضاء على الجوع.

جامعة الدول العربية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجامعة العربية تدعو لوضع خارطة تنفيذية لخلق منطقة خالية من الجوع
سبق

عقدت اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، اجتماعها الثالث اليوم بمقر الجامعة برئاسة السودان ومشاركة ممثلي عدد من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والعربية المعنية بالتنمية المستدامة والقضاء على الجوع.

ودعت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة العربية الدكتورة ندى العجيزي، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، إلى العمل خلال الاجتماع على إنجاز خارطة تنفيذية تتفق مع تطلعات الشعوب العربية في الوصول إلى منطقة خالية من الجوع.

وأكدت حرص الجامعة العربية على ترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين؛ خصوصًا مع منظمة الزراعة والأغذية بالأمم المتحدة (الفاو)؛ من أجل دعم عمل اللجنة في إطار التعاون الفني المبرم بين المنظمتين، والعمل على إعداد "مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية"؛ من خلال مجموعات العمل المنبثقة عن الجامعة والفاو.

ولفتت الانتباه إلى مذكرة التفاهم الموقّعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي تهدف إلى وضع وتفعيل سياسات استراتيجية مشتركة لخدمة أهداف التنمية المستدامة 2030 والأمن الغذائي؛ بما يخدم الهدف الثاني من تلك الاستراتيجية، وهو المعنيّ بالقضاء على الجوع.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
01:39 PM

الجامعة العربية تدعو لوضع خارطة تنفيذية لخلق منطقة خالية من الجوع

في اجتماعها 3.. أكدت حرصها على ترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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عقدت اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، اجتماعها الثالث اليوم بمقر الجامعة برئاسة السودان ومشاركة ممثلي عدد من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والعربية المعنية بالتنمية المستدامة والقضاء على الجوع.

ودعت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة العربية الدكتورة ندى العجيزي، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، إلى العمل خلال الاجتماع على إنجاز خارطة تنفيذية تتفق مع تطلعات الشعوب العربية في الوصول إلى منطقة خالية من الجوع.

وأكدت حرص الجامعة العربية على ترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين؛ خصوصًا مع منظمة الزراعة والأغذية بالأمم المتحدة (الفاو)؛ من أجل دعم عمل اللجنة في إطار التعاون الفني المبرم بين المنظمتين، والعمل على إعداد "مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية"؛ من خلال مجموعات العمل المنبثقة عن الجامعة والفاو.

ولفتت الانتباه إلى مذكرة التفاهم الموقّعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي تهدف إلى وضع وتفعيل سياسات استراتيجية مشتركة لخدمة أهداف التنمية المستدامة 2030 والأمن الغذائي؛ بما يخدم الهدف الثاني من تلك الاستراتيجية، وهو المعنيّ بالقضاء على الجوع.

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