تشخيص حالتين جديدتين.. ارتفاع مصابي "كورونا" في الإمارات إلى 7
من الجنسيتين الصينية والفلبينية
أعلنت وزارة الصحة بالإمارات اليوم السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين بفيروس "كورونا" الجديد، ومن ثم يصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة في البلاد إلى سبع حالات.
وأفادت الوزارة على "تويتر " بأن الحالتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية، وفقاً لـ"رويترز".
وزارة الصحة بالإمارات
فيروس كورونا الجديد
تشخيص حالتين جديدتين.. ارتفاع مصابي "كورونا" في الإمارات إلى 7
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-08
أعلنت وزارة الصحة بالإمارات اليوم السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين بفيروس "كورونا" الجديد، ومن ثم يصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة في البلاد إلى سبع حالات.
وأفادت الوزارة على "تويتر " بأن الحالتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية، وفقاً لـ"رويترز".
08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
02:53 PM
تشخيص حالتين جديدتين.. ارتفاع مصابي "كورونا" في الإمارات إلى 7
من الجنسيتين الصينية والفلبينية
أعلنت وزارة الصحة بالإمارات اليوم السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين بفيروس "كورونا" الجديد، ومن ثم يصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة في البلاد إلى سبع حالات.
وأفادت الوزارة على "تويتر " بأن الحالتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية، وفقاً لـ"رويترز".