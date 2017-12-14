سلاح الجو التشيلي: لا ناجين من حادث الطائرة المنكوبة
أعلن سلاح الجو في تشيلي اليوم أنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصًا, موضحاً أنه لم يتم العثور على ناجين خلال عملية البحث.
واختفت الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين من مدينة بونتا أريناس في تشيلي.
سلاح الجو التشيلي: لا ناجين من حادث الطائرة المنكوبة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-12-13
أعلن سلاح الجو في تشيلي اليوم أنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصًا, موضحاً أنه لم يتم العثور على ناجين خلال عملية البحث.
واختفت الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين من مدينة بونتا أريناس في تشيلي.
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
01:41 AM
سلاح الجو التشيلي: لا ناجين من حادث الطائرة المنكوبة
أعلن سلاح الجو في تشيلي اليوم أنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصًا, موضحاً أنه لم يتم العثور على ناجين خلال عملية البحث.
واختفت الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين من مدينة بونتا أريناس في تشيلي.