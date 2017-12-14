سلاح الجو التشيلي: لا ناجين من حادث الطائرة المنكوبة

أعلن سلاح الجو في تشيلي اليوم أنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصًا, موضحاً أنه لم يتم العثور على ناجين خلال عملية البحث.

واختفت الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين من مدينة بونتا أريناس في تشيلي.