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شاهد.. قلّاب ينثر التراب على طريق "غميقة - العين الحارة" بالليث

موثّق المقطع يطالب الجهات الرقابية بمعاقبة الشاحنات المخالفة

وثق مواطن بعدسة جواله، قلّابًا ينثر الغبار والأتربة على طريق "غميقة - العين الحارة"، بالليث، اليوم.

وأظهر المقطع تناثر الأتربة على الطريق أثناء مواصلة قائد الشاحنة السير، وخصّ أحد سالكي الطريق "سبق" بالمقطع، الذي وثقه لإيصال حجم المعاناة الناجمة عن الشاحنات.

وأعرب المواطن عن دهشته لغياب الجهات الرقابية عن مثل هذه الحالات التي تشكّل خطرًا على سالكي الطريق، مشيرًا إلى أنها ليست الحالة الأولى.

وقال: الطريق الرابط بين محافظة الليث ومراكز شرق المحافظة يعجّ بالشاحنات المخالفة المحمّلة بالأتربة وغير المغطاة.

وطالب بتشديد الرقابة على قائدي تلك القلابات، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

قلّاب ينثر التراب طريق غميقة العين الحارة الليث

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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شاهد.. قلّاب ينثر التراب على طريق "غميقة - العين الحارة" بالليث
سبق

وثق مواطن بعدسة جواله، قلّابًا ينثر الغبار والأتربة على طريق "غميقة - العين الحارة"، بالليث، اليوم.

وأظهر المقطع تناثر الأتربة على الطريق أثناء مواصلة قائد الشاحنة السير، وخصّ أحد سالكي الطريق "سبق" بالمقطع، الذي وثقه لإيصال حجم المعاناة الناجمة عن الشاحنات.

وأعرب المواطن عن دهشته لغياب الجهات الرقابية عن مثل هذه الحالات التي تشكّل خطرًا على سالكي الطريق، مشيرًا إلى أنها ليست الحالة الأولى.

وقال: الطريق الرابط بين محافظة الليث ومراكز شرق المحافظة يعجّ بالشاحنات المخالفة المحمّلة بالأتربة وغير المغطاة.

وطالب بتشديد الرقابة على قائدي تلك القلابات، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
05:02 PM

شاهد.. قلّاب ينثر التراب على طريق "غميقة - العين الحارة" بالليث

موثّق المقطع يطالب الجهات الرقابية بمعاقبة الشاحنات المخالفة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
2,390

وثق مواطن بعدسة جواله، قلّابًا ينثر الغبار والأتربة على طريق "غميقة - العين الحارة"، بالليث، اليوم.

وأظهر المقطع تناثر الأتربة على الطريق أثناء مواصلة قائد الشاحنة السير، وخصّ أحد سالكي الطريق "سبق" بالمقطع، الذي وثقه لإيصال حجم المعاناة الناجمة عن الشاحنات.

وأعرب المواطن عن دهشته لغياب الجهات الرقابية عن مثل هذه الحالات التي تشكّل خطرًا على سالكي الطريق، مشيرًا إلى أنها ليست الحالة الأولى.

وقال: الطريق الرابط بين محافظة الليث ومراكز شرق المحافظة يعجّ بالشاحنات المخالفة المحمّلة بالأتربة وغير المغطاة.

وطالب بتشديد الرقابة على قائدي تلك القلابات، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

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