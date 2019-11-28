3 قرى في بدر الجنوب تشتكي سوء خدمة شركة الاتصالات

أبرزها انقطاع الإنترنت وعدم تغطية الجيل الرابع 4G

يعاني أهالي قرى "قاب، ونزغة، وقانية" بمركز الخانق، في محافظة بدر الجنوب -120 كم شمال غرب نجران- من سوء الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية.



وعبرت مجموعة من الأهالي عن استيائها من انقطاع خدمة الإنترنت وضعف الشبكة وعدم تغطيتها للجيل الرابع 4G، رغم تغطية قرى مجاورة لها بالخدمة.



وناشدت هيئة الاتصالات بإيجاد حل عاجل لمشكلة ضعف أبراج الجوال وانقطاع الخدمة بشكل متكرر.



وقال المواطن سعيد حيدر آل سالم: إن أهالي قرية قاب يعانون من ضعف عام في الشبكة، تسبب في عزلة كبيرة في بعض الأوقات، فضلًا عن انعدامها في بعض أوقات الذروة.



وأضاف أنه لأهمية وجود الإنترنت في الوقت الحاضر؛ فالأجهزة الحكومية أصبحت أكثر تطورًا مما كانت عليه سابقًا، فيمكن أن ينجز المواطن معاملاته الحكومية على مواقع الجهات الحكومية كالجوازات والأحوال المدنية والبلدية وغيرها.



وتابع سعيد حيدر: "هناك طلاب وطالبات يراجعون دروسهم، مستخدمين الإنترنت، وخصوصًا الذين يدرسون في المرحلة الجامعية".



وطالب المواطن أحمد غنام آل سالم، شركة الاتصالات بإيجاد دعم من شركة الاتصالات لأبراج الاتصالات، مشيرًا إلى عدم وجود تغطية الـ4G في ظل الحاجة الماسة والكبيرة لوجود الشبكة.



وقال "آل سالم": إنه تقدم بشكوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر لشركة الاتصالات، ولكن مع الأسف حتى الآن لم تتجاوب الشركة مع الشكوى.