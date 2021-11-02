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قريبًا.. "إتقان" تطلق حملتها التسويقية لبيع أكبر منتجع سياحي بينبع البحر

مساحته أكثر من 51 ألف متر ويجمع بين رفاهية المكان وعوائد الاستثمار

‬شرعت شركة إتقان العقارية اليوم في الحملة التسويقية لبيع "لؤلؤة ينبع" أكبر منتج سياحي في ينبع البحر مدينة الأصول التاريخية والاستثمار المتنوع، الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ(51.321.39) مترًا مربعًا، حيث يضم فندقًا هرميًا كبيرًا من 12 دورًا و120 شاليه و4 مطاعم عالمية وقاعات للمؤتمرات ومرافق حيوية خدمية، وبإطلالة ساحرة على البحر الأحمر، ما يجعله محفزًا للمستثمرين في قطاع السياحة التي تشهد نموًا كبيرًا بفضل مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030.

وبيّنت شركة "إتقان" العقارية أن منتجع اللؤلؤة في ينبع، والذي لم يكتمل بناؤه بعدُ يتكوّن من فندق هرمي كبير يتوسط المنتج يضم 244 جناحًا متوسطًا مساحة كل واحد منها 50 مترًا، ويتكون من غرفة نوم ومجلس وبوفيه متوزعة على عشرة أدوار ومطلة على البحر، كما يضم الفندق 36 جناح ملكي فاخر متوسط مساحته الإجمالية 175 متر يحوي غرفتين نوم وصالة تراس وحمامين ومطبخ مفتوح على الصالة مطل على البحر، إلى جانب احتوائه على 4 مطاعم تتراوح مساحتها الإجمالية 250 متر مربع مطلة على البحر وبتصاميم هندسية حديثة وسيكون المنتجع بعد اكتمال البناء والتشطيب من أهم المنتجعات على شاطئ البحر الأحمر.

وأشارت "إتقان" إلى أن المنتجع يضم قاعات للمؤتمرات والندوات وصالات أفراح واستقبال فاخرة تستوعب أكثر من 400 شخص للرجال ومثلها للنساء، بالإضافة إلى وجود نادٍ صحي للرجال وآخر للنساء بمسابح خاصة وذات مواصفات عالمية، مضيفة أن الشاليهات تم تصميمها بطريقة غير تقليدية وتمكن الساكنين من الخصوصية لقضاء أوقات ممتعه عبر إطلالة ساحرة على البحر الأحمر.

ونوّهت الشركة أن المنتجع يتميز بتوسطه بين مدينة ينبع البحر والصناعية وارتباطه بالشوارع الرئيسية وسهولة المداخل والمخارج للمنتج، وقربه من مراكز التسوق والخدمات اللوجستية بالمدينة، حيث يبعد عن المطار بـ20 دقيقة ما يجعله مجال خصب للاستثمار العقاري الواعد الذي يجمع بين رفاهية المكان وعوائد الاستثمار المجدية.

ولفتت "إتقان" في ختام بيانها الصحفي إلى أن مدينة ينبع تعتبر من المدن الواعدة والحيوية للاستثمار بمنطقة المدينة المنورة وتتمتع ببنية تحتية متطورة حيث تعد من المدن ذات الوجهة السياحية بإطلالتها على البحر الأحمر واحتضانها لأكبر المدن الصناعية الكبرى بالمملكة.

ودعت شركة "إتقان" العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن "منتجع لؤلؤة ينبع" التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0550052000)، أو الجوال (0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قريبًا.. "إتقان" تطلق حملتها التسويقية لبيع أكبر منتجع سياحي بينبع البحر
سبق

‬شرعت شركة إتقان العقارية اليوم في الحملة التسويقية لبيع "لؤلؤة ينبع" أكبر منتج سياحي في ينبع البحر مدينة الأصول التاريخية والاستثمار المتنوع، الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ(51.321.39) مترًا مربعًا، حيث يضم فندقًا هرميًا كبيرًا من 12 دورًا و120 شاليه و4 مطاعم عالمية وقاعات للمؤتمرات ومرافق حيوية خدمية، وبإطلالة ساحرة على البحر الأحمر، ما يجعله محفزًا للمستثمرين في قطاع السياحة التي تشهد نموًا كبيرًا بفضل مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030.

وبيّنت شركة "إتقان" العقارية أن منتجع اللؤلؤة في ينبع، والذي لم يكتمل بناؤه بعدُ يتكوّن من فندق هرمي كبير يتوسط المنتج يضم 244 جناحًا متوسطًا مساحة كل واحد منها 50 مترًا، ويتكون من غرفة نوم ومجلس وبوفيه متوزعة على عشرة أدوار ومطلة على البحر، كما يضم الفندق 36 جناح ملكي فاخر متوسط مساحته الإجمالية 175 متر يحوي غرفتين نوم وصالة تراس وحمامين ومطبخ مفتوح على الصالة مطل على البحر، إلى جانب احتوائه على 4 مطاعم تتراوح مساحتها الإجمالية 250 متر مربع مطلة على البحر وبتصاميم هندسية حديثة وسيكون المنتجع بعد اكتمال البناء والتشطيب من أهم المنتجعات على شاطئ البحر الأحمر.

وأشارت "إتقان" إلى أن المنتجع يضم قاعات للمؤتمرات والندوات وصالات أفراح واستقبال فاخرة تستوعب أكثر من 400 شخص للرجال ومثلها للنساء، بالإضافة إلى وجود نادٍ صحي للرجال وآخر للنساء بمسابح خاصة وذات مواصفات عالمية، مضيفة أن الشاليهات تم تصميمها بطريقة غير تقليدية وتمكن الساكنين من الخصوصية لقضاء أوقات ممتعه عبر إطلالة ساحرة على البحر الأحمر.

ونوّهت الشركة أن المنتجع يتميز بتوسطه بين مدينة ينبع البحر والصناعية وارتباطه بالشوارع الرئيسية وسهولة المداخل والمخارج للمنتج، وقربه من مراكز التسوق والخدمات اللوجستية بالمدينة، حيث يبعد عن المطار بـ20 دقيقة ما يجعله مجال خصب للاستثمار العقاري الواعد الذي يجمع بين رفاهية المكان وعوائد الاستثمار المجدية.

ولفتت "إتقان" في ختام بيانها الصحفي إلى أن مدينة ينبع تعتبر من المدن الواعدة والحيوية للاستثمار بمنطقة المدينة المنورة وتتمتع ببنية تحتية متطورة حيث تعد من المدن ذات الوجهة السياحية بإطلالتها على البحر الأحمر واحتضانها لأكبر المدن الصناعية الكبرى بالمملكة.

ودعت شركة "إتقان" العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن "منتجع لؤلؤة ينبع" التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0550052000)، أو الجوال (0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:59 PM

قريبًا.. "إتقان" تطلق حملتها التسويقية لبيع أكبر منتجع سياحي بينبع البحر

مساحته أكثر من 51 ألف متر ويجمع بين رفاهية المكان وعوائد الاستثمار

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عبدالله العنزي - الرياض
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‬شرعت شركة إتقان العقارية اليوم في الحملة التسويقية لبيع "لؤلؤة ينبع" أكبر منتج سياحي في ينبع البحر مدينة الأصول التاريخية والاستثمار المتنوع، الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ(51.321.39) مترًا مربعًا، حيث يضم فندقًا هرميًا كبيرًا من 12 دورًا و120 شاليه و4 مطاعم عالمية وقاعات للمؤتمرات ومرافق حيوية خدمية، وبإطلالة ساحرة على البحر الأحمر، ما يجعله محفزًا للمستثمرين في قطاع السياحة التي تشهد نموًا كبيرًا بفضل مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030.

وبيّنت شركة "إتقان" العقارية أن منتجع اللؤلؤة في ينبع، والذي لم يكتمل بناؤه بعدُ يتكوّن من فندق هرمي كبير يتوسط المنتج يضم 244 جناحًا متوسطًا مساحة كل واحد منها 50 مترًا، ويتكون من غرفة نوم ومجلس وبوفيه متوزعة على عشرة أدوار ومطلة على البحر، كما يضم الفندق 36 جناح ملكي فاخر متوسط مساحته الإجمالية 175 متر يحوي غرفتين نوم وصالة تراس وحمامين ومطبخ مفتوح على الصالة مطل على البحر، إلى جانب احتوائه على 4 مطاعم تتراوح مساحتها الإجمالية 250 متر مربع مطلة على البحر وبتصاميم هندسية حديثة وسيكون المنتجع بعد اكتمال البناء والتشطيب من أهم المنتجعات على شاطئ البحر الأحمر.

وأشارت "إتقان" إلى أن المنتجع يضم قاعات للمؤتمرات والندوات وصالات أفراح واستقبال فاخرة تستوعب أكثر من 400 شخص للرجال ومثلها للنساء، بالإضافة إلى وجود نادٍ صحي للرجال وآخر للنساء بمسابح خاصة وذات مواصفات عالمية، مضيفة أن الشاليهات تم تصميمها بطريقة غير تقليدية وتمكن الساكنين من الخصوصية لقضاء أوقات ممتعه عبر إطلالة ساحرة على البحر الأحمر.

ونوّهت الشركة أن المنتجع يتميز بتوسطه بين مدينة ينبع البحر والصناعية وارتباطه بالشوارع الرئيسية وسهولة المداخل والمخارج للمنتج، وقربه من مراكز التسوق والخدمات اللوجستية بالمدينة، حيث يبعد عن المطار بـ20 دقيقة ما يجعله مجال خصب للاستثمار العقاري الواعد الذي يجمع بين رفاهية المكان وعوائد الاستثمار المجدية.

ولفتت "إتقان" في ختام بيانها الصحفي إلى أن مدينة ينبع تعتبر من المدن الواعدة والحيوية للاستثمار بمنطقة المدينة المنورة وتتمتع ببنية تحتية متطورة حيث تعد من المدن ذات الوجهة السياحية بإطلالتها على البحر الأحمر واحتضانها لأكبر المدن الصناعية الكبرى بالمملكة.

ودعت شركة "إتقان" العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن "منتجع لؤلؤة ينبع" التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0550052000)، أو الجوال (0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

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