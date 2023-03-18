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إمارة جازان تحذّر من رسائل تحوي روابط بمؤشرات انتشار "كورونا"

أكدت ضرورة الحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة

حذّرت إمارة منطقة جازان -ممثلة في إدارة الأمن السيبراني- منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيّدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا.

وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.

إمارة منطقة جازان الأمن السيبراني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة جازان تحذّر من رسائل تحوي روابط بمؤشرات انتشار "كورونا"
سبق

حذّرت إمارة منطقة جازان -ممثلة في إدارة الأمن السيبراني- منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيّدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا.

وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:12 PM

إمارة جازان تحذّر من رسائل تحوي روابط بمؤشرات انتشار "كورونا"

أكدت ضرورة الحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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حذّرت إمارة منطقة جازان -ممثلة في إدارة الأمن السيبراني- منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيّدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا.

وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.

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