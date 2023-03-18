إمارة جازان تحذّر من رسائل تحوي روابط بمؤشرات انتشار "كورونا"
أكدت ضرورة الحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة
حذّرت إمارة منطقة جازان -ممثلة في إدارة الأمن السيبراني- منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيّدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا.
وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.
إمارة جازان تحذّر من رسائل تحوي روابط بمؤشرات انتشار "كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-18
حذّرت إمارة منطقة جازان -ممثلة في إدارة الأمن السيبراني- منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيّدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا.
وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:12 PM
إمارة جازان تحذّر من رسائل تحوي روابط بمؤشرات انتشار "كورونا"
أكدت ضرورة الحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة
حذّرت إمارة منطقة جازان -ممثلة في إدارة الأمن السيبراني- منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيّدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا.
وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.