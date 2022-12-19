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قبل بلوغه المرحلة الثالثة.. "زراعة القنفذة" تكثّف جهودها لمكافحة جراد "الدبا"

قادم من أفريقيا.. 27 فرقة أرضية وطائرة للرش الجوي لسرعة الإبادة

استنفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في "زراعة القنفذة"- جهودها وطاقاتها البشرية والآلية لسرعة مكافحة صغار الجراد "الدبا" القادم من أفريقيا، المنتشر بكثرة في أغلب مراكز القنفذة، بعدما هاجمتها أسراب الجراد قبل ثلاثة أسابيع.

ووضع الجراد بيضه بالمناطق المفتوحة التي يكسوها نبات الربيع وسرعان ما تكاثر بأعداد كبيرة في عدد من المواقع بينها: سبت الجارة، وثلاثاء الخرم، وجنوب مركز القوز، وكذلك المظيلف؛ مما استدعى مضاعفة جهود فِرَق الزراعة باستخدام 27 فرقة أرضية وطائرة للرش الجوي؛ لسرعة إبادته قبل بلوغه المرحلة الثالثة من عمره، التي يبدأ معها في الْتهام المحاصيل الزراعية والنباتات الربيعية.

وتُقدر المساحة التي تم مكافحتها إلى الآن بـ١٧٠٠٠ هكتار، بمتابعة مباشرة من محافظ القنفذة فضا البقمي، الذي وجّه بمضاعفة الجهود والتعاون من قِبَل الجهات المعنية لسرعة المكافحة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة زراعة القنفذة مكافحة صغار الجراد الدبا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل بلوغه المرحلة الثالثة.. "زراعة القنفذة" تكثّف جهودها لمكافحة جراد "الدبا"
سبق

استنفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في "زراعة القنفذة"- جهودها وطاقاتها البشرية والآلية لسرعة مكافحة صغار الجراد "الدبا" القادم من أفريقيا، المنتشر بكثرة في أغلب مراكز القنفذة، بعدما هاجمتها أسراب الجراد قبل ثلاثة أسابيع.

ووضع الجراد بيضه بالمناطق المفتوحة التي يكسوها نبات الربيع وسرعان ما تكاثر بأعداد كبيرة في عدد من المواقع بينها: سبت الجارة، وثلاثاء الخرم، وجنوب مركز القوز، وكذلك المظيلف؛ مما استدعى مضاعفة جهود فِرَق الزراعة باستخدام 27 فرقة أرضية وطائرة للرش الجوي؛ لسرعة إبادته قبل بلوغه المرحلة الثالثة من عمره، التي يبدأ معها في الْتهام المحاصيل الزراعية والنباتات الربيعية.

وتُقدر المساحة التي تم مكافحتها إلى الآن بـ١٧٠٠٠ هكتار، بمتابعة مباشرة من محافظ القنفذة فضا البقمي، الذي وجّه بمضاعفة الجهود والتعاون من قِبَل الجهات المعنية لسرعة المكافحة.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
12:38 PM

قبل بلوغه المرحلة الثالثة.. "زراعة القنفذة" تكثّف جهودها لمكافحة جراد "الدبا"

قادم من أفريقيا.. 27 فرقة أرضية وطائرة للرش الجوي لسرعة الإبادة

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حسن العيسي - القنفذة
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استنفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في "زراعة القنفذة"- جهودها وطاقاتها البشرية والآلية لسرعة مكافحة صغار الجراد "الدبا" القادم من أفريقيا، المنتشر بكثرة في أغلب مراكز القنفذة، بعدما هاجمتها أسراب الجراد قبل ثلاثة أسابيع.

ووضع الجراد بيضه بالمناطق المفتوحة التي يكسوها نبات الربيع وسرعان ما تكاثر بأعداد كبيرة في عدد من المواقع بينها: سبت الجارة، وثلاثاء الخرم، وجنوب مركز القوز، وكذلك المظيلف؛ مما استدعى مضاعفة جهود فِرَق الزراعة باستخدام 27 فرقة أرضية وطائرة للرش الجوي؛ لسرعة إبادته قبل بلوغه المرحلة الثالثة من عمره، التي يبدأ معها في الْتهام المحاصيل الزراعية والنباتات الربيعية.

وتُقدر المساحة التي تم مكافحتها إلى الآن بـ١٧٠٠٠ هكتار، بمتابعة مباشرة من محافظ القنفذة فضا البقمي، الذي وجّه بمضاعفة الجهود والتعاون من قِبَل الجهات المعنية لسرعة المكافحة.

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