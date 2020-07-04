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"الصحة" تعلن تسجيل 4128 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 205929

تجربة فريدة تنفذ في فندق.. مستشفى ميداني لمواجهة "كورونا" بالشرقية

حرص عليها "التجمع الصحي الأول".. تجهيز كامل و20 مريضًا مرحلة أولى

افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، المستشفى الميداني المصغر الأول بالخبر، والذي أطلقته وزارة الصحة ممثلة في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وهي تجربة فريدة وأولى من نوعها لتكون بادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها وبالذات في ظل وجود جائحة كورونا.

وتم تجهيز أجنحة التنويم بالمستشفى المصغر لاستقبال عشرين مريضاً كمرحلة أولى، ويستقبل المستشفى الحالات المحولة من مجمع الدمام الطبي وفق معايير تقييم معينة؛ ليتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في المستشفى الميداني المصغر.

وحرص التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية على إتمام هذه المهمة، وتم تجهيز كامل للمقر أو الفندق المناسب بسعة 150 سريرًا بعد استكمال جميع الاستعدادات لضمان سلامة المرضى؛ حيث تم تشغيل المستشفى المصغر لتعتبر المرحلة الأولى تحويل المرضى المنومين من مجمع الدمام الطبي، والذين يشغلون أسرة وهم على نسبة بسيطة من الأوكسجين ويحتاجون للعلاج السريري، وبإدخالهم لهذا المستشفى المصغر يجعل المستشفى في قدرة أكبر للتعامل مع الطلب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن فكرة المستشفيات الميدانية تأتي بطاقات استيعابية كبيرة للمساهمة في تخفيف الضغط على المستشفيات في هذه الجائحة العالمية، وكانت توجيهات وزارة الصحة بإيجاد المواقع المناسبة والموافقة مع الاشتراطات لإطلاق المستشفيات الميدانية، وتم اختيار هذا المستشفى المصغر في أحد فنادق مدينة الخبر بناءً على كونه مؤهلًا من ناحية التخطيط والسلامة، ونجح أبطال التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية في تجهيز هذا الموقع ودعمه بكوادر طبية على أعلى مستوى.

وأضاف مشرف المستشفيات الميدانية بالتجمع الصحي الأول بالشرقية الدكتور مبارك الملحم، أنه يتم التنسيق لنقل المرضى من وإلى المستشفى من خلال التواصل مع مركز التحكم بالموارد RCC بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مع وجود سيارات الإسعاف على مدار الساعة عندما تدعو الحاجة لنقله للمستشفى، كما أن الفريق الطبي مدرب ومؤهل للتعامل مع حالات كوفيد 19، وكذلك مدرب للتعامل مع الحالات التنفسية والتنبيب وتوقف التنفس لا سمح الله، مع حرص التجمع الصحي الأول أن يؤدي هذه الخدمة بأهدافها السامية كمستشفى ميداني مصغر أول من نوعه كنموذج، وهذه هي المرحلة الأولى، ثم الثانية والثالثة والأخيرة بالوصول إلى مرحلة 150 سريرًا لدعم جميع مستشفيات المنطقة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لمكافحة العدوى بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ريوف العازمي، أن مكافحة العدوى تعتبر هاجسًا كبيرًا لمقدمي الرعاية الصحية؛ لذلك تمت زيارة الفندق المستشفى الميداني المصغر قبل اعتماده لرؤية اشتراطات مكافحة العدوى العالمية، والتأكد من التهوية ومسار المرضى الاشتباه والإيجابيين بما يحمي الممارس الصحي والمريض.

وأضاف المدير العام التنفيذي بالإنابة لمجمع الدمام الطبي الدكتور محمد الأحمري، أن الهدف من المستشفى الميداني هو امتداد لمجمع الدمام الطبي مركز استقبال حالات كورونا في المنطقة، والذي يعتبر دعمًا من وزارة الصحة والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وهي فكرة رائدة في عملية دعم المجمع كمستشفى ميداني؛ حيث يتم تحويل بعض حالات كوفيد 19 المتوافقة مع المعايير والخدمات المقدمة في المستشفى الميداني المصغر، كما افتتح مجمع الدمام الطبي صيدلية متكاملة لدعم المستشفى المصغر بالأدوية الخاصة للمرضى المنومين، وتزويد المستشفى بالطواقم الطبية المتخصصة بالعناية المركزة ومدربة بدورات متقدمة في الإنعاش القلبي الرئوي، وكذلك وجود كل ما يحتاجه المريض لا سمح الله للعناية الحرجة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجربة فريدة تنفذ في فندق.. مستشفى ميداني لمواجهة "كورونا" بالشرقية
سبق

افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، المستشفى الميداني المصغر الأول بالخبر، والذي أطلقته وزارة الصحة ممثلة في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وهي تجربة فريدة وأولى من نوعها لتكون بادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها وبالذات في ظل وجود جائحة كورونا.

وتم تجهيز أجنحة التنويم بالمستشفى المصغر لاستقبال عشرين مريضاً كمرحلة أولى، ويستقبل المستشفى الحالات المحولة من مجمع الدمام الطبي وفق معايير تقييم معينة؛ ليتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في المستشفى الميداني المصغر.

وحرص التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية على إتمام هذه المهمة، وتم تجهيز كامل للمقر أو الفندق المناسب بسعة 150 سريرًا بعد استكمال جميع الاستعدادات لضمان سلامة المرضى؛ حيث تم تشغيل المستشفى المصغر لتعتبر المرحلة الأولى تحويل المرضى المنومين من مجمع الدمام الطبي، والذين يشغلون أسرة وهم على نسبة بسيطة من الأوكسجين ويحتاجون للعلاج السريري، وبإدخالهم لهذا المستشفى المصغر يجعل المستشفى في قدرة أكبر للتعامل مع الطلب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن فكرة المستشفيات الميدانية تأتي بطاقات استيعابية كبيرة للمساهمة في تخفيف الضغط على المستشفيات في هذه الجائحة العالمية، وكانت توجيهات وزارة الصحة بإيجاد المواقع المناسبة والموافقة مع الاشتراطات لإطلاق المستشفيات الميدانية، وتم اختيار هذا المستشفى المصغر في أحد فنادق مدينة الخبر بناءً على كونه مؤهلًا من ناحية التخطيط والسلامة، ونجح أبطال التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية في تجهيز هذا الموقع ودعمه بكوادر طبية على أعلى مستوى.

وأضاف مشرف المستشفيات الميدانية بالتجمع الصحي الأول بالشرقية الدكتور مبارك الملحم، أنه يتم التنسيق لنقل المرضى من وإلى المستشفى من خلال التواصل مع مركز التحكم بالموارد RCC بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مع وجود سيارات الإسعاف على مدار الساعة عندما تدعو الحاجة لنقله للمستشفى، كما أن الفريق الطبي مدرب ومؤهل للتعامل مع حالات كوفيد 19، وكذلك مدرب للتعامل مع الحالات التنفسية والتنبيب وتوقف التنفس لا سمح الله، مع حرص التجمع الصحي الأول أن يؤدي هذه الخدمة بأهدافها السامية كمستشفى ميداني مصغر أول من نوعه كنموذج، وهذه هي المرحلة الأولى، ثم الثانية والثالثة والأخيرة بالوصول إلى مرحلة 150 سريرًا لدعم جميع مستشفيات المنطقة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لمكافحة العدوى بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ريوف العازمي، أن مكافحة العدوى تعتبر هاجسًا كبيرًا لمقدمي الرعاية الصحية؛ لذلك تمت زيارة الفندق المستشفى الميداني المصغر قبل اعتماده لرؤية اشتراطات مكافحة العدوى العالمية، والتأكد من التهوية ومسار المرضى الاشتباه والإيجابيين بما يحمي الممارس الصحي والمريض.

وأضاف المدير العام التنفيذي بالإنابة لمجمع الدمام الطبي الدكتور محمد الأحمري، أن الهدف من المستشفى الميداني هو امتداد لمجمع الدمام الطبي مركز استقبال حالات كورونا في المنطقة، والذي يعتبر دعمًا من وزارة الصحة والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وهي فكرة رائدة في عملية دعم المجمع كمستشفى ميداني؛ حيث يتم تحويل بعض حالات كوفيد 19 المتوافقة مع المعايير والخدمات المقدمة في المستشفى الميداني المصغر، كما افتتح مجمع الدمام الطبي صيدلية متكاملة لدعم المستشفى المصغر بالأدوية الخاصة للمرضى المنومين، وتزويد المستشفى بالطواقم الطبية المتخصصة بالعناية المركزة ومدربة بدورات متقدمة في الإنعاش القلبي الرئوي، وكذلك وجود كل ما يحتاجه المريض لا سمح الله للعناية الحرجة.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
02:47 PM

تجربة فريدة تنفذ في فندق.. مستشفى ميداني لمواجهة "كورونا" بالشرقية

حرص عليها "التجمع الصحي الأول".. تجهيز كامل و20 مريضًا مرحلة أولى

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عبدالله السالم - الدمام
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افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، المستشفى الميداني المصغر الأول بالخبر، والذي أطلقته وزارة الصحة ممثلة في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وهي تجربة فريدة وأولى من نوعها لتكون بادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها وبالذات في ظل وجود جائحة كورونا.

وتم تجهيز أجنحة التنويم بالمستشفى المصغر لاستقبال عشرين مريضاً كمرحلة أولى، ويستقبل المستشفى الحالات المحولة من مجمع الدمام الطبي وفق معايير تقييم معينة؛ ليتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في المستشفى الميداني المصغر.

وحرص التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية على إتمام هذه المهمة، وتم تجهيز كامل للمقر أو الفندق المناسب بسعة 150 سريرًا بعد استكمال جميع الاستعدادات لضمان سلامة المرضى؛ حيث تم تشغيل المستشفى المصغر لتعتبر المرحلة الأولى تحويل المرضى المنومين من مجمع الدمام الطبي، والذين يشغلون أسرة وهم على نسبة بسيطة من الأوكسجين ويحتاجون للعلاج السريري، وبإدخالهم لهذا المستشفى المصغر يجعل المستشفى في قدرة أكبر للتعامل مع الطلب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن فكرة المستشفيات الميدانية تأتي بطاقات استيعابية كبيرة للمساهمة في تخفيف الضغط على المستشفيات في هذه الجائحة العالمية، وكانت توجيهات وزارة الصحة بإيجاد المواقع المناسبة والموافقة مع الاشتراطات لإطلاق المستشفيات الميدانية، وتم اختيار هذا المستشفى المصغر في أحد فنادق مدينة الخبر بناءً على كونه مؤهلًا من ناحية التخطيط والسلامة، ونجح أبطال التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية في تجهيز هذا الموقع ودعمه بكوادر طبية على أعلى مستوى.

وأضاف مشرف المستشفيات الميدانية بالتجمع الصحي الأول بالشرقية الدكتور مبارك الملحم، أنه يتم التنسيق لنقل المرضى من وإلى المستشفى من خلال التواصل مع مركز التحكم بالموارد RCC بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مع وجود سيارات الإسعاف على مدار الساعة عندما تدعو الحاجة لنقله للمستشفى، كما أن الفريق الطبي مدرب ومؤهل للتعامل مع حالات كوفيد 19، وكذلك مدرب للتعامل مع الحالات التنفسية والتنبيب وتوقف التنفس لا سمح الله، مع حرص التجمع الصحي الأول أن يؤدي هذه الخدمة بأهدافها السامية كمستشفى ميداني مصغر أول من نوعه كنموذج، وهذه هي المرحلة الأولى، ثم الثانية والثالثة والأخيرة بالوصول إلى مرحلة 150 سريرًا لدعم جميع مستشفيات المنطقة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لمكافحة العدوى بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ريوف العازمي، أن مكافحة العدوى تعتبر هاجسًا كبيرًا لمقدمي الرعاية الصحية؛ لذلك تمت زيارة الفندق المستشفى الميداني المصغر قبل اعتماده لرؤية اشتراطات مكافحة العدوى العالمية، والتأكد من التهوية ومسار المرضى الاشتباه والإيجابيين بما يحمي الممارس الصحي والمريض.

وأضاف المدير العام التنفيذي بالإنابة لمجمع الدمام الطبي الدكتور محمد الأحمري، أن الهدف من المستشفى الميداني هو امتداد لمجمع الدمام الطبي مركز استقبال حالات كورونا في المنطقة، والذي يعتبر دعمًا من وزارة الصحة والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وهي فكرة رائدة في عملية دعم المجمع كمستشفى ميداني؛ حيث يتم تحويل بعض حالات كوفيد 19 المتوافقة مع المعايير والخدمات المقدمة في المستشفى الميداني المصغر، كما افتتح مجمع الدمام الطبي صيدلية متكاملة لدعم المستشفى المصغر بالأدوية الخاصة للمرضى المنومين، وتزويد المستشفى بالطواقم الطبية المتخصصة بالعناية المركزة ومدربة بدورات متقدمة في الإنعاش القلبي الرئوي، وكذلك وجود كل ما يحتاجه المريض لا سمح الله للعناية الحرجة.

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