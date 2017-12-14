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وزير الخارجية يؤكد مواقف المملكة في تقوية عمل التعاون الإسلامي

قال المنظمة تسعى إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مواقف المملكة العربية السعودية ومسعاها الدائم في تقوية وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي، ودعم العمل الإسلامي المشترك مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية لما فيه الخير والاستقرار.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان في كلمة له بمناسبة الاحتفالية التي نظمتها المملكة المغربية في الرباط اليوم بالذكرى الخمسين لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي، أن هذه الاحتفالية تجمع المنظمة ودولها الأعضاء بروح الأخوة والصداقة والتاريخ العريق والمستقبل المشترك.

واستذكر الجهود التي بذلها رائد التضامن الإسلامي الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وأشقاؤه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، واجتماعهم التاريخي لتأسيس هذه المنظمة في الرباط عام 1969م، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تشرفت باستضافتها لمقر منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها، كما تشرفت برعايتها لاحتفال المنظمة بهذه المناسبة التاريخية الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 25 نوفمبر 2019م.

وبين أن منظمة التعاون الإسلامي تسعى بالأساس إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المسلوبة، ومناهضة التمييز العنصري، ودعم السلم والأمن الدوليين القائمين على الحق والعدالة، مما جعل منها بيتًا جامعًا للعمل الإسلامي المشترك وصوتًا موحدًا للأمة الإسلامية.

وزير الخارجية منظمة التعاون الإسلامي الرباط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يؤكد مواقف المملكة في تقوية عمل التعاون الإسلامي
سبق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مواقف المملكة العربية السعودية ومسعاها الدائم في تقوية وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي، ودعم العمل الإسلامي المشترك مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية لما فيه الخير والاستقرار.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان في كلمة له بمناسبة الاحتفالية التي نظمتها المملكة المغربية في الرباط اليوم بالذكرى الخمسين لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي، أن هذه الاحتفالية تجمع المنظمة ودولها الأعضاء بروح الأخوة والصداقة والتاريخ العريق والمستقبل المشترك.

واستذكر الجهود التي بذلها رائد التضامن الإسلامي الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وأشقاؤه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، واجتماعهم التاريخي لتأسيس هذه المنظمة في الرباط عام 1969م، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تشرفت باستضافتها لمقر منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها، كما تشرفت برعايتها لاحتفال المنظمة بهذه المناسبة التاريخية الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 25 نوفمبر 2019م.

وبين أن منظمة التعاون الإسلامي تسعى بالأساس إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المسلوبة، ومناهضة التمييز العنصري، ودعم السلم والأمن الدوليين القائمين على الحق والعدالة، مما جعل منها بيتًا جامعًا للعمل الإسلامي المشترك وصوتًا موحدًا للأمة الإسلامية.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
07:07 PM

وزير الخارجية يؤكد مواقف المملكة في تقوية عمل التعاون الإسلامي

قال المنظمة تسعى إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مواقف المملكة العربية السعودية ومسعاها الدائم في تقوية وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي، ودعم العمل الإسلامي المشترك مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية لما فيه الخير والاستقرار.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان في كلمة له بمناسبة الاحتفالية التي نظمتها المملكة المغربية في الرباط اليوم بالذكرى الخمسين لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي، أن هذه الاحتفالية تجمع المنظمة ودولها الأعضاء بروح الأخوة والصداقة والتاريخ العريق والمستقبل المشترك.

واستذكر الجهود التي بذلها رائد التضامن الإسلامي الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وأشقاؤه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، واجتماعهم التاريخي لتأسيس هذه المنظمة في الرباط عام 1969م، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تشرفت باستضافتها لمقر منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها، كما تشرفت برعايتها لاحتفال المنظمة بهذه المناسبة التاريخية الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 25 نوفمبر 2019م.

وبين أن منظمة التعاون الإسلامي تسعى بالأساس إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المسلوبة، ومناهضة التمييز العنصري، ودعم السلم والأمن الدوليين القائمين على الحق والعدالة، مما جعل منها بيتًا جامعًا للعمل الإسلامي المشترك وصوتًا موحدًا للأمة الإسلامية.

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