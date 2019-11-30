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جلطة وكسر ووساطة.. أسرة مواطن تشكو مستشفى بيش: 48 ساعة بالطوارئ!

أصيب بحادث تعرض له هو وأبناؤه.. و"الصحة": تعاملنا معه حسب الأعراف الطبية

شكت أسرة مواطن، مستشفى بيش العام؛ لعدم اكتشاف إصابته بكسر في الفخذ من جراء حادث مروري تعرض له الأسبوع الماضي، وتركه في طوارئ المستشفى لأكثر من 48 ساعة حتى تنويمه وتحويله لمستشفى آخر.

وقالت أسرة المواطن موسى حسن علي مسفر: إن المريض كان مصاباً بجلطة قبل الحادث الذي تعرض له هو وأبناؤه، ونُقِل لمستشفى بيش العام، ومكث في الطوارئ لوقت طويل يتجاوز اليومين، ومن ثم تمت إحالته لمستشفى آخر اكتشف إصابته بكسر في الفخذ، مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق فيما حصل للمريض.

وتساءلت الأسرة: "هل من الأعراف الطبية أن يبقى شخص مصاب بجلطة ومتعرض لحادث مروري ويعاني سابقاً من الضغط والسكر والقلب ومصاب بفيروس الكبد في الطوارئ لمدة 48 ساعة؟"، مشيرين إلى أنه بقي في المستشفى دون أخصائي قلب أو مخ أو أعصاب ليومين دون ردّ من الشؤون الصحية قبل تحويله ونقله لمستشفى آخر بعلاقة شخصية "وساطة".

وأضافت: "الأهم هل يعقل أن يصاب شخص بكسر في فخذه نتيجة حادث مروي دون معرفة الإصابة من قبل باشروا حالته لمدة سبعة أيام؟".

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم "صحة جازان" محمد دراج لـ"سبق" قائلاً: "إشارة إلى استفساركم الذي جاء فيه: شكوى ذوي المريض موسى حسن علي مسفر بسبب ما وصفوه بإهماله في مستشفى بيش بقسم الطوارئ.. نوضح لكم أن المريض شفاه الله أحضر إلى طوارئ مستشفى بيش العام يوم الجمعة الموافق 25/ 3/ 1441هـ عند الساعة 9:41 مساءً عن طريق الهلال الأحمر إثر حادث مروري ويعاني من كسور بالأضلع.

وأضاف: "تمت مباشرة الحالة فور وصولها من قبل أطباء الطوارئ والجراحة، وتم التعامل مع الحالة حسب ما تقتضيه الأعراف الطبية في حالات الإصابات".

مستشفى بيش حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جلطة وكسر ووساطة.. أسرة مواطن تشكو مستشفى بيش: 48 ساعة بالطوارئ!
سبق

شكت أسرة مواطن، مستشفى بيش العام؛ لعدم اكتشاف إصابته بكسر في الفخذ من جراء حادث مروري تعرض له الأسبوع الماضي، وتركه في طوارئ المستشفى لأكثر من 48 ساعة حتى تنويمه وتحويله لمستشفى آخر.

وقالت أسرة المواطن موسى حسن علي مسفر: إن المريض كان مصاباً بجلطة قبل الحادث الذي تعرض له هو وأبناؤه، ونُقِل لمستشفى بيش العام، ومكث في الطوارئ لوقت طويل يتجاوز اليومين، ومن ثم تمت إحالته لمستشفى آخر اكتشف إصابته بكسر في الفخذ، مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق فيما حصل للمريض.

وتساءلت الأسرة: "هل من الأعراف الطبية أن يبقى شخص مصاب بجلطة ومتعرض لحادث مروري ويعاني سابقاً من الضغط والسكر والقلب ومصاب بفيروس الكبد في الطوارئ لمدة 48 ساعة؟"، مشيرين إلى أنه بقي في المستشفى دون أخصائي قلب أو مخ أو أعصاب ليومين دون ردّ من الشؤون الصحية قبل تحويله ونقله لمستشفى آخر بعلاقة شخصية "وساطة".

وأضافت: "الأهم هل يعقل أن يصاب شخص بكسر في فخذه نتيجة حادث مروي دون معرفة الإصابة من قبل باشروا حالته لمدة سبعة أيام؟".

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم "صحة جازان" محمد دراج لـ"سبق" قائلاً: "إشارة إلى استفساركم الذي جاء فيه: شكوى ذوي المريض موسى حسن علي مسفر بسبب ما وصفوه بإهماله في مستشفى بيش بقسم الطوارئ.. نوضح لكم أن المريض شفاه الله أحضر إلى طوارئ مستشفى بيش العام يوم الجمعة الموافق 25/ 3/ 1441هـ عند الساعة 9:41 مساءً عن طريق الهلال الأحمر إثر حادث مروري ويعاني من كسور بالأضلع.

وأضاف: "تمت مباشرة الحالة فور وصولها من قبل أطباء الطوارئ والجراحة، وتم التعامل مع الحالة حسب ما تقتضيه الأعراف الطبية في حالات الإصابات".

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
03:01 PM

جلطة وكسر ووساطة.. أسرة مواطن تشكو مستشفى بيش: 48 ساعة بالطوارئ!

أصيب بحادث تعرض له هو وأبناؤه.. و"الصحة": تعاملنا معه حسب الأعراف الطبية

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محمد المواسي - جازان
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شكت أسرة مواطن، مستشفى بيش العام؛ لعدم اكتشاف إصابته بكسر في الفخذ من جراء حادث مروري تعرض له الأسبوع الماضي، وتركه في طوارئ المستشفى لأكثر من 48 ساعة حتى تنويمه وتحويله لمستشفى آخر.

وقالت أسرة المواطن موسى حسن علي مسفر: إن المريض كان مصاباً بجلطة قبل الحادث الذي تعرض له هو وأبناؤه، ونُقِل لمستشفى بيش العام، ومكث في الطوارئ لوقت طويل يتجاوز اليومين، ومن ثم تمت إحالته لمستشفى آخر اكتشف إصابته بكسر في الفخذ، مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق فيما حصل للمريض.

وتساءلت الأسرة: "هل من الأعراف الطبية أن يبقى شخص مصاب بجلطة ومتعرض لحادث مروري ويعاني سابقاً من الضغط والسكر والقلب ومصاب بفيروس الكبد في الطوارئ لمدة 48 ساعة؟"، مشيرين إلى أنه بقي في المستشفى دون أخصائي قلب أو مخ أو أعصاب ليومين دون ردّ من الشؤون الصحية قبل تحويله ونقله لمستشفى آخر بعلاقة شخصية "وساطة".

وأضافت: "الأهم هل يعقل أن يصاب شخص بكسر في فخذه نتيجة حادث مروي دون معرفة الإصابة من قبل باشروا حالته لمدة سبعة أيام؟".

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم "صحة جازان" محمد دراج لـ"سبق" قائلاً: "إشارة إلى استفساركم الذي جاء فيه: شكوى ذوي المريض موسى حسن علي مسفر بسبب ما وصفوه بإهماله في مستشفى بيش بقسم الطوارئ.. نوضح لكم أن المريض شفاه الله أحضر إلى طوارئ مستشفى بيش العام يوم الجمعة الموافق 25/ 3/ 1441هـ عند الساعة 9:41 مساءً عن طريق الهلال الأحمر إثر حادث مروري ويعاني من كسور بالأضلع.

وأضاف: "تمت مباشرة الحالة فور وصولها من قبل أطباء الطوارئ والجراحة، وتم التعامل مع الحالة حسب ما تقتضيه الأعراف الطبية في حالات الإصابات".

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