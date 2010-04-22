النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء": ضبط 7 أطنان من المنتجات الغذائية المخالفة في شقة بالدمام

كانت تُستخدم في تحضير وتعبئة وتغليف الحلويات وسط مستوى نظافة متدنٍّ

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، شقة سكنية في مدينة الدمام تُستخدم في تحضير وتعبئة وتغليف الحلويات وسط مستوى نظافة متدنٍّ ووجود حشرات في الموقع.

وأوضحت "الهيئة" أنه ضمن جولاتها للرصد والتقصي لمفتشيها على المنتجات الغذائية المخالفة جرى تحديد موقع لتعبئة وتغليف منتجات غذائية في شقة سكنية بمدينة الدمام، وتم إصدار إذن من النيابة العامة لدخول الموقع بمشاركة كل من رجال الأمن وفرع وزارة التجارة وبلدية وسط الدمام.

وأشارت إلى أنها رصدت عددًا من المخالفات في الموقع شملت مزاولة النشاط في مكان مخالف للاشتراطات في شقة سكنية، وتدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات في مكان التحضير والتعبئة والتغليف، وتعبئة الحلويات في عبوات بلاستيكية مخصصة للعصائر وبدون بطاقة غذائية.

وأكدت "الهيئة" أنه جرى ضبط (7) أطنان من المنتجات الغذائية المخالفة مجهولة المصدر، وإغلاق الموقع واستدعاء الأطراف المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت "الهيئة" للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء": ضبط 7 أطنان من المنتجات الغذائية المخالفة في شقة بالدمام
سبق

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، شقة سكنية في مدينة الدمام تُستخدم في تحضير وتعبئة وتغليف الحلويات وسط مستوى نظافة متدنٍّ ووجود حشرات في الموقع.

وأوضحت "الهيئة" أنه ضمن جولاتها للرصد والتقصي لمفتشيها على المنتجات الغذائية المخالفة جرى تحديد موقع لتعبئة وتغليف منتجات غذائية في شقة سكنية بمدينة الدمام، وتم إصدار إذن من النيابة العامة لدخول الموقع بمشاركة كل من رجال الأمن وفرع وزارة التجارة وبلدية وسط الدمام.

وأشارت إلى أنها رصدت عددًا من المخالفات في الموقع شملت مزاولة النشاط في مكان مخالف للاشتراطات في شقة سكنية، وتدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات في مكان التحضير والتعبئة والتغليف، وتعبئة الحلويات في عبوات بلاستيكية مخصصة للعصائر وبدون بطاقة غذائية.

وأكدت "الهيئة" أنه جرى ضبط (7) أطنان من المنتجات الغذائية المخالفة مجهولة المصدر، وإغلاق الموقع واستدعاء الأطراف المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت "الهيئة" للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
08:31 PM

"الغذاء والدواء": ضبط 7 أطنان من المنتجات الغذائية المخالفة في شقة بالدمام

كانت تُستخدم في تحضير وتعبئة وتغليف الحلويات وسط مستوى نظافة متدنٍّ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
2
427

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، شقة سكنية في مدينة الدمام تُستخدم في تحضير وتعبئة وتغليف الحلويات وسط مستوى نظافة متدنٍّ ووجود حشرات في الموقع.

وأوضحت "الهيئة" أنه ضمن جولاتها للرصد والتقصي لمفتشيها على المنتجات الغذائية المخالفة جرى تحديد موقع لتعبئة وتغليف منتجات غذائية في شقة سكنية بمدينة الدمام، وتم إصدار إذن من النيابة العامة لدخول الموقع بمشاركة كل من رجال الأمن وفرع وزارة التجارة وبلدية وسط الدمام.

وأشارت إلى أنها رصدت عددًا من المخالفات في الموقع شملت مزاولة النشاط في مكان مخالف للاشتراطات في شقة سكنية، وتدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات في مكان التحضير والتعبئة والتغليف، وتعبئة الحلويات في عبوات بلاستيكية مخصصة للعصائر وبدون بطاقة غذائية.

وأكدت "الهيئة" أنه جرى ضبط (7) أطنان من المنتجات الغذائية المخالفة مجهولة المصدر، وإغلاق الموقع واستدعاء الأطراف المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت "الهيئة" للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,304
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,598
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,583

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة