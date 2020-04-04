تواصل وزارة التجارة تقديم جميع خدماتها للمستهلكين وقطاع الأعمال في جميع مناطق المملكة في الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم؛ بسبب تفشي حائجة "كورونا". وعملت الوزارة، منذ بداية أزمة "كورونا"، من خلال مسارات رئيسة؛ لضمان استمرارية الأعمال، وتلبية احتياجات المستهلكين وقطاع الأعمال، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، والقيام بأعمال الرصد والمتابعة والتحليل للأسعار وبيانات الموردين والمخزون والمستودعات، إضافة للأسواق والهايبر ماركت. وقدمت الوزارة خلال شهر مارس 2020 خدماتها لـ 83.934 عبر مركز اتصال قطاع الأعمال، كما نفذ عملاء الوزارة 69.273 خدمة إلكترونية، وذلك عبر الرابط الموحد للخدمات الإلكترونية e.mci.gov.sa . ونفذت الفرق الرقابية بالوزارة خلال شهر مارس 59.456 جولة رقابية في جميع مناطق المملكة، وحررت 7.139 مخالفة فورية، وطبقت العقوبات النظامية بحق المخالفين. وضبطت الفرق الرقابية بالوزارة بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء خلال الفترة الماضية أكثر من 16.5مليون كمام ومعقم الصالح منها تم إعادة ضخه في السوق، وغير الصالح، حيث تم إتلافه بشكل صحي بالتعاون مع الجهات المعنية. ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال مركز بلاغات المستهلك "1900" أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، كما تتم خدمة العملاء في قطاع الأعمال أو مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد "920000667".

"التجارة": خدمة 84 ألف عميل عبر مركز قطاع الأعمال خلال شهر مارس وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-04 تواصل وزارة التجارة تقديم جميع خدماتها للمستهلكين وقطاع الأعمال في جميع مناطق المملكة في الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم؛ بسبب تفشي حائجة "كورونا".



وعملت الوزارة، منذ بداية أزمة "كورونا"، من خلال مسارات رئيسة؛ لضمان استمرارية الأعمال، وتلبية احتياجات المستهلكين وقطاع الأعمال، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، والقيام بأعمال الرصد والمتابعة والتحليل للأسعار وبيانات الموردين والمخزون والمستودعات، إضافة للأسواق والهايبر ماركت.



وقدمت الوزارة خلال شهر مارس 2020 خدماتها لـ 83.934 عبر مركز اتصال قطاع الأعمال، كما نفذ عملاء الوزارة 69.273 خدمة إلكترونية، وذلك عبر الرابط الموحد للخدمات الإلكترونية e.mci.gov.sa.



ونفذت الفرق الرقابية بالوزارة خلال شهر مارس 59.456 جولة رقابية في جميع مناطق المملكة، وحررت 7.139 مخالفة فورية، وطبقت العقوبات النظامية بحق المخالفين.



وضبطت الفرق الرقابية بالوزارة بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء خلال الفترة الماضية أكثر من 16.5مليون كمام ومعقم الصالح منها تم إعادة ضخه في السوق، وغير الصالح، حيث تم إتلافه بشكل صحي بالتعاون مع الجهات المعنية.



ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال مركز بلاغات المستهلك "1900" أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، كما تتم خدمة العملاء في قطاع الأعمال أو مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد "920000667".

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 03:30 PM

"التجارة": خدمة 84 ألف عميل عبر مركز قطاع الأعمال خلال شهر مارس واصلت جميع خدماتها في جميع مناطق المملكة في ظل الظروف الاستثنائية





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تواصل وزارة التجارة تقديم جميع خدماتها للمستهلكين وقطاع الأعمال في جميع مناطق المملكة في الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم؛ بسبب تفشي حائجة "كورونا".



وعملت الوزارة، منذ بداية أزمة "كورونا"، من خلال مسارات رئيسة؛ لضمان استمرارية الأعمال، وتلبية احتياجات المستهلكين وقطاع الأعمال، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، والقيام بأعمال الرصد والمتابعة والتحليل للأسعار وبيانات الموردين والمخزون والمستودعات، إضافة للأسواق والهايبر ماركت.



وقدمت الوزارة خلال شهر مارس 2020 خدماتها لـ 83.934 عبر مركز اتصال قطاع الأعمال، كما نفذ عملاء الوزارة 69.273 خدمة إلكترونية، وذلك عبر الرابط الموحد للخدمات الإلكترونية e.mci.gov.sa.



ونفذت الفرق الرقابية بالوزارة خلال شهر مارس 59.456 جولة رقابية في جميع مناطق المملكة، وحررت 7.139 مخالفة فورية، وطبقت العقوبات النظامية بحق المخالفين.



وضبطت الفرق الرقابية بالوزارة بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء خلال الفترة الماضية أكثر من 16.5مليون كمام ومعقم الصالح منها تم إعادة ضخه في السوق، وغير الصالح، حيث تم إتلافه بشكل صحي بالتعاون مع الجهات المعنية.



ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال مركز بلاغات المستهلك "1900" أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، كما تتم خدمة العملاء في قطاع الأعمال أو مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد "920000667".