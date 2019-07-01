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"الجبير": ولي العهد أبلغ قادة قمة العشرين باتخاذ موقف ضد ممارسات إيران

قال إنه شدد على مواجهة سياسة طهران العدوانية وأكد أن المملكة لا تريد حربًا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين بضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات إيران.

وحسب قناة العربية، أوضح "الجبير" أن: "ولي العهد قال إن المملكة لا تسعى ولا تريد حربًا مع إيران"، وشدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية، كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، يوم السبت الماضي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين، حيث بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض بأن ترامب ومحمد بن سلمان التزما بالحفاظ على استقرار النفط مع استمرار سلوك إيران، كما ناقشا دور المملكة في ضمان استقرار الشرق الأوسط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير": ولي العهد أبلغ قادة قمة العشرين باتخاذ موقف ضد ممارسات إيران
سبق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين بضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات إيران.

وحسب قناة العربية، أوضح "الجبير" أن: "ولي العهد قال إن المملكة لا تسعى ولا تريد حربًا مع إيران"، وشدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية، كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، يوم السبت الماضي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين، حيث بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض بأن ترامب ومحمد بن سلمان التزما بالحفاظ على استقرار النفط مع استمرار سلوك إيران، كما ناقشا دور المملكة في ضمان استقرار الشرق الأوسط.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
10:30 PM

"الجبير": ولي العهد أبلغ قادة قمة العشرين باتخاذ موقف ضد ممارسات إيران

قال إنه شدد على مواجهة سياسة طهران العدوانية وأكد أن المملكة لا تريد حربًا

A A A
حامد العلي - الرياض
4
1,591

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين بضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات إيران.

وحسب قناة العربية، أوضح "الجبير" أن: "ولي العهد قال إن المملكة لا تسعى ولا تريد حربًا مع إيران"، وشدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية، كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، يوم السبت الماضي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين، حيث بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض بأن ترامب ومحمد بن سلمان التزما بالحفاظ على استقرار النفط مع استمرار سلوك إيران، كما ناقشا دور المملكة في ضمان استقرار الشرق الأوسط.

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