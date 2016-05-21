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شاهد.. "بركة رمضان" تُعيد عبَق الماضي جاذبة 100 ألف زائر في ينبع

30 فعالية وُزعت بين نشاطات تجارية وثقافية واجتماعية ورياضية وتراثية

تستعيد ينبع الصناعية، خلال ليالي رمضان، ذكرياتها الرمضانية القديمة من خلال فعاليات "بركة رمضان"، الذي تُنَظّمة الهيئة الملكية بينبع للأسبوع الثالث على التوالي بحديقة الفيروز بينبع الصناعية؛ حيث بلغ عدد زوار الفعاليات أكثر من 100 ألف زائر.

ويقدم المهرجان حزمةً من الفعاليات المنوعة والمسابقات الرمضانية للأطفال فيما تشتعل يوميًّا منصة مسرح الفعاليات يقدم من خلالها عدد من الفقرات التراثية القديمة كالحكواتي والمسحراتي والأهازيج التي أضفت عبقًا أصيلًا على المكان.

وتعج حديقة الفيروز يوميًّا من بعد صلاة التراويح، بالعديد من الزوار، وتصبح أكثر ازدحامًا مع ساعات الليل؛ حيث يتوافد الزوار من العائلات والأطفال والشباب أيضًا للاستمتاع بما يُقَدّم في الأكشاك التي تم توحيد تصميمها وتزيينها بالمصابيح التي تصور الطراز القديم؛ فيتجمع الناس حول أكشاك الطعام للاستمتاع بالأكلات الشعبية؛ كالبليلة، والكبدة، وأصناف الطعام التي تقدّمها عدد من الأسر المنتجة.

وبإمكان زوار المهرجان، الاستمتاع بما يقرب من 30 فعالية تَوَزعت ما بين نشاطات تجارية وثقافية واجتماعية ورياضية وتراثية، وقد عبّر العديد من الزوار عن سعادتهم بالمهرجان الذي يُعيدهم إلى الماضي، ويعرّف الأجيال الجديدة بالتقاليد القديمة خلال شهر رمضان المبارك؛ مؤكدين أن هذه الفعاليات أدخلت البهجة والسرور في نفوس عائلاتهم وأبنائهم.

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شاهد.. "بركة رمضان" تُعيد عبَق الماضي جاذبة 100 ألف زائر في ينبع
سبق

تستعيد ينبع الصناعية، خلال ليالي رمضان، ذكرياتها الرمضانية القديمة من خلال فعاليات "بركة رمضان"، الذي تُنَظّمة الهيئة الملكية بينبع للأسبوع الثالث على التوالي بحديقة الفيروز بينبع الصناعية؛ حيث بلغ عدد زوار الفعاليات أكثر من 100 ألف زائر.

ويقدم المهرجان حزمةً من الفعاليات المنوعة والمسابقات الرمضانية للأطفال فيما تشتعل يوميًّا منصة مسرح الفعاليات يقدم من خلالها عدد من الفقرات التراثية القديمة كالحكواتي والمسحراتي والأهازيج التي أضفت عبقًا أصيلًا على المكان.

وتعج حديقة الفيروز يوميًّا من بعد صلاة التراويح، بالعديد من الزوار، وتصبح أكثر ازدحامًا مع ساعات الليل؛ حيث يتوافد الزوار من العائلات والأطفال والشباب أيضًا للاستمتاع بما يُقَدّم في الأكشاك التي تم توحيد تصميمها وتزيينها بالمصابيح التي تصور الطراز القديم؛ فيتجمع الناس حول أكشاك الطعام للاستمتاع بالأكلات الشعبية؛ كالبليلة، والكبدة، وأصناف الطعام التي تقدّمها عدد من الأسر المنتجة.

وبإمكان زوار المهرجان، الاستمتاع بما يقرب من 30 فعالية تَوَزعت ما بين نشاطات تجارية وثقافية واجتماعية ورياضية وتراثية، وقد عبّر العديد من الزوار عن سعادتهم بالمهرجان الذي يُعيدهم إلى الماضي، ويعرّف الأجيال الجديدة بالتقاليد القديمة خلال شهر رمضان المبارك؛ مؤكدين أن هذه الفعاليات أدخلت البهجة والسرور في نفوس عائلاتهم وأبنائهم.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
02:15 PM

شاهد.. "بركة رمضان" تُعيد عبَق الماضي جاذبة 100 ألف زائر في ينبع

30 فعالية وُزعت بين نشاطات تجارية وثقافية واجتماعية ورياضية وتراثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تستعيد ينبع الصناعية، خلال ليالي رمضان، ذكرياتها الرمضانية القديمة من خلال فعاليات "بركة رمضان"، الذي تُنَظّمة الهيئة الملكية بينبع للأسبوع الثالث على التوالي بحديقة الفيروز بينبع الصناعية؛ حيث بلغ عدد زوار الفعاليات أكثر من 100 ألف زائر.

ويقدم المهرجان حزمةً من الفعاليات المنوعة والمسابقات الرمضانية للأطفال فيما تشتعل يوميًّا منصة مسرح الفعاليات يقدم من خلالها عدد من الفقرات التراثية القديمة كالحكواتي والمسحراتي والأهازيج التي أضفت عبقًا أصيلًا على المكان.

وتعج حديقة الفيروز يوميًّا من بعد صلاة التراويح، بالعديد من الزوار، وتصبح أكثر ازدحامًا مع ساعات الليل؛ حيث يتوافد الزوار من العائلات والأطفال والشباب أيضًا للاستمتاع بما يُقَدّم في الأكشاك التي تم توحيد تصميمها وتزيينها بالمصابيح التي تصور الطراز القديم؛ فيتجمع الناس حول أكشاك الطعام للاستمتاع بالأكلات الشعبية؛ كالبليلة، والكبدة، وأصناف الطعام التي تقدّمها عدد من الأسر المنتجة.

وبإمكان زوار المهرجان، الاستمتاع بما يقرب من 30 فعالية تَوَزعت ما بين نشاطات تجارية وثقافية واجتماعية ورياضية وتراثية، وقد عبّر العديد من الزوار عن سعادتهم بالمهرجان الذي يُعيدهم إلى الماضي، ويعرّف الأجيال الجديدة بالتقاليد القديمة خلال شهر رمضان المبارك؛ مؤكدين أن هذه الفعاليات أدخلت البهجة والسرور في نفوس عائلاتهم وأبنائهم.

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