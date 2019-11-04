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في إياب دور الـ 16 لـ"كأس محمد السادس".. الاتحاد يستضيف الوصل

تقام اليوم الاثنين أولى مباريات مرحلة الإياب لدور الـ 16 من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي تجمع بين فريقي الاتحاد والوصل الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز قاتل لفريق الاتحاد خارج ملعبه على ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية بهدفين مقابل هدف لفريق الوصل، ليضع الفريق الاتحادي قدماً في الدور ربع النهائي، بينما تبدو حظوظ الفريق الوصلاوي أقل في بلوغ المرحلة المقبلة من البطولة.

وكان مهاجم فريق الاتحاد، البرازيلي روماريو ريكاردو دي سيلفا قد تكفل بتسجيل ثنائية فريقه خلال مباراة الذهاب في الدقيقتين 24 و92 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف الوصل الوحيد بواسطة اللاعب البرازيلي الآخر ويلتون سواريز بعد مرور 7 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

كأس محمد السادس الاتحاد الوصل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في إياب دور الـ 16 لـ"كأس محمد السادس".. الاتحاد يستضيف الوصل
سبق

تقام اليوم الاثنين أولى مباريات مرحلة الإياب لدور الـ 16 من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي تجمع بين فريقي الاتحاد والوصل الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز قاتل لفريق الاتحاد خارج ملعبه على ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية بهدفين مقابل هدف لفريق الوصل، ليضع الفريق الاتحادي قدماً في الدور ربع النهائي، بينما تبدو حظوظ الفريق الوصلاوي أقل في بلوغ المرحلة المقبلة من البطولة.

وكان مهاجم فريق الاتحاد، البرازيلي روماريو ريكاردو دي سيلفا قد تكفل بتسجيل ثنائية فريقه خلال مباراة الذهاب في الدقيقتين 24 و92 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف الوصل الوحيد بواسطة اللاعب البرازيلي الآخر ويلتون سواريز بعد مرور 7 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
12:59 AM
اخر تعديل
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
02:36 AM

في إياب دور الـ 16 لـ"كأس محمد السادس".. الاتحاد يستضيف الوصل

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عبدالعزيز السلمي - الرياض
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706

تقام اليوم الاثنين أولى مباريات مرحلة الإياب لدور الـ 16 من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي تجمع بين فريقي الاتحاد والوصل الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز قاتل لفريق الاتحاد خارج ملعبه على ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية بهدفين مقابل هدف لفريق الوصل، ليضع الفريق الاتحادي قدماً في الدور ربع النهائي، بينما تبدو حظوظ الفريق الوصلاوي أقل في بلوغ المرحلة المقبلة من البطولة.

وكان مهاجم فريق الاتحاد، البرازيلي روماريو ريكاردو دي سيلفا قد تكفل بتسجيل ثنائية فريقه خلال مباراة الذهاب في الدقيقتين 24 و92 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف الوصل الوحيد بواسطة اللاعب البرازيلي الآخر ويلتون سواريز بعد مرور 7 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

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