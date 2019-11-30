النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين جازان: البيعة تجديد للعهد ومواصلة لمسيرة الإنجازات

قال إنها تأتي شاهدة على الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين

رفع أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة وبلديات المنطقة؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال أمين منطقة جازان في تصريح بهذه المناسبة: إن ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهدة على الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جميع المجالات، وجعلت من المملكة قوة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وأسست لمستقبل واعد تتنوع فيه مصادر الدخل وقوة الاقتصاد من خلال برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي من أهم أهدافها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة للوطن والمواطن، بما في ذلك الخدمات البلدية.

وأكد أمين منطقة جازان على أن البيعة تجديد للعهد ومواصلة لمسيرة الإنجازات من أجل مستقبل زاهر، ونحن نحتفي بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مقاليد الحكم، ومملكتنا ترفل في نعم الأمن والأمان والطمأنينة ورغد العيش، وذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تحرص على خدمة أبناء هذا الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.

وبيّن "ابن سعيدان" أن الاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة من قِبل الشعب السعودي؛ هو دليل على قوة التلاحم بينه وبين القيادة الرشيدة، واحتفاء بمواصلة الإنجازات والنجاحات المقدمة من قيادتنا الحكيمة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

أمين منطقة جازان الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمين جازان: البيعة تجديد للعهد ومواصلة لمسيرة الإنجازات
سبق

رفع أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة وبلديات المنطقة؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال أمين منطقة جازان في تصريح بهذه المناسبة: إن ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهدة على الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جميع المجالات، وجعلت من المملكة قوة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وأسست لمستقبل واعد تتنوع فيه مصادر الدخل وقوة الاقتصاد من خلال برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي من أهم أهدافها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة للوطن والمواطن، بما في ذلك الخدمات البلدية.

وأكد أمين منطقة جازان على أن البيعة تجديد للعهد ومواصلة لمسيرة الإنجازات من أجل مستقبل زاهر، ونحن نحتفي بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مقاليد الحكم، ومملكتنا ترفل في نعم الأمن والأمان والطمأنينة ورغد العيش، وذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تحرص على خدمة أبناء هذا الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.

وبيّن "ابن سعيدان" أن الاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة من قِبل الشعب السعودي؛ هو دليل على قوة التلاحم بينه وبين القيادة الرشيدة، واحتفاء بمواصلة الإنجازات والنجاحات المقدمة من قيادتنا الحكيمة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
03:51 PM

أمين جازان: البيعة تجديد للعهد ومواصلة لمسيرة الإنجازات

قال إنها تأتي شاهدة على الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
43

رفع أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة وبلديات المنطقة؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال أمين منطقة جازان في تصريح بهذه المناسبة: إن ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهدة على الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جميع المجالات، وجعلت من المملكة قوة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وأسست لمستقبل واعد تتنوع فيه مصادر الدخل وقوة الاقتصاد من خلال برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي من أهم أهدافها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة للوطن والمواطن، بما في ذلك الخدمات البلدية.

وأكد أمين منطقة جازان على أن البيعة تجديد للعهد ومواصلة لمسيرة الإنجازات من أجل مستقبل زاهر، ونحن نحتفي بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مقاليد الحكم، ومملكتنا ترفل في نعم الأمن والأمان والطمأنينة ورغد العيش، وذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تحرص على خدمة أبناء هذا الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.

وبيّن "ابن سعيدان" أن الاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة من قِبل الشعب السعودي؛ هو دليل على قوة التلاحم بينه وبين القيادة الرشيدة، واحتفاء بمواصلة الإنجازات والنجاحات المقدمة من قيادتنا الحكيمة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,286
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,749
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,120
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,465

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة