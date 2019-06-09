النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طلق ناري يخترق جسد فتاة في بيش جازان .. ومصدر طبي: تحت الملاحظة

أُصيبت في عنقها أثناء وجودها بفناء منزلها .. والشرطة بدأت التحقيق

تحقّق الجهات الأمنية بمحافظة بيش في حادثة إصابة فتاة بطلق ناري اخترق جسدها واستقر به، فيما تُجرى لها الإجراءات الطبية اللازمة في مستشفى بيش حالياً.

وكشفت المعلومات من مصادر طبية، أن حالة الفتاة مستقرة وتحت الملاحظة، وبينما تتردّد الأحاديث عن مصدر الطلق الناري، فتحت شرطة المحافظة تحقيقاتها لكشف مُلابسات القضية.

وكانت معلومات متداولة قد أشارت إلى إصابة الفتاة بطلق ناري طائش في عنقها بينما كانت موجودة بفناء منزلها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طلق ناري يخترق جسد فتاة في بيش جازان .. ومصدر طبي: تحت الملاحظة
سبق

تحقّق الجهات الأمنية بمحافظة بيش في حادثة إصابة فتاة بطلق ناري اخترق جسدها واستقر به، فيما تُجرى لها الإجراءات الطبية اللازمة في مستشفى بيش حالياً.

وكشفت المعلومات من مصادر طبية، أن حالة الفتاة مستقرة وتحت الملاحظة، وبينما تتردّد الأحاديث عن مصدر الطلق الناري، فتحت شرطة المحافظة تحقيقاتها لكشف مُلابسات القضية.

وكانت معلومات متداولة قد أشارت إلى إصابة الفتاة بطلق ناري طائش في عنقها بينما كانت موجودة بفناء منزلها.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:01 AM

طلق ناري يخترق جسد فتاة في بيش جازان .. ومصدر طبي: تحت الملاحظة

أُصيبت في عنقها أثناء وجودها بفناء منزلها .. والشرطة بدأت التحقيق

A A A
محمد المواسي - جازان
1
3,619

تحقّق الجهات الأمنية بمحافظة بيش في حادثة إصابة فتاة بطلق ناري اخترق جسدها واستقر به، فيما تُجرى لها الإجراءات الطبية اللازمة في مستشفى بيش حالياً.

وكشفت المعلومات من مصادر طبية، أن حالة الفتاة مستقرة وتحت الملاحظة، وبينما تتردّد الأحاديث عن مصدر الطلق الناري، فتحت شرطة المحافظة تحقيقاتها لكشف مُلابسات القضية.

وكانت معلومات متداولة قد أشارت إلى إصابة الفتاة بطلق ناري طائش في عنقها بينما كانت موجودة بفناء منزلها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,428
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,254
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,348
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,075

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة