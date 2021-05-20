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روسيا تبدأ استقبال السياح السعوديين بعد 4 أيام من هذه المدينة فقط

استأنفت الرحلات مع 25 دولة

أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 4 دول هي أيسلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال من 25 مايو الجاري.

وقال المركز الروسي للتصدي لانتقال فيروس كورونا وانتشاره والمسؤول عن تحديد الوجهات الدولية التي تعمل بجدية لمواجهة الجائحة، وهو فريق حكومي: إنه "مراعاة للوضع الوبائي في كل دولة على حدة تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة اعتبارًا من 25 مايو 2021، وستكون الرحلات من المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فقط إلى موسكو 3 رحلات أسبوعياً، وإلى "غروزني" رحلة واحدة أسبوعياً وإلى "محج قلعة" مرة واحدة أسبوعياً.

ويمكن التقدم بطلب الحصول على التأشيرة من سفارة الاتحاد الروسي بالرياض، على أن يكون الغرض من السفر يندرج في إطار التأشيرات القصيرة الأجل.

ويمكن لحاملي التأشيرة السفر مباشرة إلى المدن المحددة، وبالنسبة لطالبي التأشيرات الجديدة من أجل السياحة تصل مدة الإقامة إلى 30 يوماً، ويمكن إصدارها من أجل الدخول الفردي أو الدخول المزدوج.

وحتى الآن استأنفت روسيا الرحلات الجوية الدولية مع كل من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وفيتنام وفنزويلا واليونان وألمانيا وسنغافورة وصربيا وإثيوبيا وقطر وقيرغيزستان وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات وتنزانيا وسويسرا وسريلانكا وأوزبكستان وفنلندا واليابان وجزر المالديف وكوبا وسيشيل.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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روسيا تبدأ استقبال السياح السعوديين بعد 4 أيام من هذه المدينة فقط
سبق

أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 4 دول هي أيسلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال من 25 مايو الجاري.

وقال المركز الروسي للتصدي لانتقال فيروس كورونا وانتشاره والمسؤول عن تحديد الوجهات الدولية التي تعمل بجدية لمواجهة الجائحة، وهو فريق حكومي: إنه "مراعاة للوضع الوبائي في كل دولة على حدة تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة اعتبارًا من 25 مايو 2021، وستكون الرحلات من المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فقط إلى موسكو 3 رحلات أسبوعياً، وإلى "غروزني" رحلة واحدة أسبوعياً وإلى "محج قلعة" مرة واحدة أسبوعياً.

ويمكن التقدم بطلب الحصول على التأشيرة من سفارة الاتحاد الروسي بالرياض، على أن يكون الغرض من السفر يندرج في إطار التأشيرات القصيرة الأجل.

ويمكن لحاملي التأشيرة السفر مباشرة إلى المدن المحددة، وبالنسبة لطالبي التأشيرات الجديدة من أجل السياحة تصل مدة الإقامة إلى 30 يوماً، ويمكن إصدارها من أجل الدخول الفردي أو الدخول المزدوج.

وحتى الآن استأنفت روسيا الرحلات الجوية الدولية مع كل من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وفيتنام وفنزويلا واليونان وألمانيا وسنغافورة وصربيا وإثيوبيا وقطر وقيرغيزستان وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات وتنزانيا وسويسرا وسريلانكا وأوزبكستان وفنلندا واليابان وجزر المالديف وكوبا وسيشيل.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
05:49 PM
اخر تعديل
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
09:28 PM

روسيا تبدأ استقبال السياح السعوديين بعد 4 أيام من هذه المدينة فقط

استأنفت الرحلات مع 25 دولة

A A A
خالد خليل - الرياض
3
8,060

أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 4 دول هي أيسلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال من 25 مايو الجاري.

وقال المركز الروسي للتصدي لانتقال فيروس كورونا وانتشاره والمسؤول عن تحديد الوجهات الدولية التي تعمل بجدية لمواجهة الجائحة، وهو فريق حكومي: إنه "مراعاة للوضع الوبائي في كل دولة على حدة تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة اعتبارًا من 25 مايو 2021، وستكون الرحلات من المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فقط إلى موسكو 3 رحلات أسبوعياً، وإلى "غروزني" رحلة واحدة أسبوعياً وإلى "محج قلعة" مرة واحدة أسبوعياً.

ويمكن التقدم بطلب الحصول على التأشيرة من سفارة الاتحاد الروسي بالرياض، على أن يكون الغرض من السفر يندرج في إطار التأشيرات القصيرة الأجل.

ويمكن لحاملي التأشيرة السفر مباشرة إلى المدن المحددة، وبالنسبة لطالبي التأشيرات الجديدة من أجل السياحة تصل مدة الإقامة إلى 30 يوماً، ويمكن إصدارها من أجل الدخول الفردي أو الدخول المزدوج.

وحتى الآن استأنفت روسيا الرحلات الجوية الدولية مع كل من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وفيتنام وفنزويلا واليونان وألمانيا وسنغافورة وصربيا وإثيوبيا وقطر وقيرغيزستان وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات وتنزانيا وسويسرا وسريلانكا وأوزبكستان وفنلندا واليابان وجزر المالديف وكوبا وسيشيل.

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