"السليم" يحتفل بتخرجه في كلية الملك فيصل الجوية

احتفل الشاب الملازم أحمد بن عبدالعزيز السليم، بتخرجه في كلية الملك فيصل الجوية.
تلقى "السليم" مجموعة من التبريكات والتهاني، بمناسبة تخرجه، والمصحوبة بالتمنيات بأن يخدم دينه ووطنه.
احتفل الشاب الملازم أحمد بن عبدالعزيز السليم، بتخرجه في كلية الملك فيصل الجوية.
تلقى "السليم" مجموعة من التبريكات والتهاني، بمناسبة تخرجه، والمصحوبة بالتمنيات بأن يخدم دينه ووطنه.
احتفل الشاب الملازم أحمد بن عبدالعزيز السليم، بتخرجه في كلية الملك فيصل الجوية.
تلقى "السليم" مجموعة من التبريكات والتهاني، بمناسبة تخرجه، والمصحوبة بالتمنيات بأن يخدم دينه ووطنه.
احتفل الشاب الملازم أحمد بن عبدالعزيز السليم، بتخرجه في كلية الملك فيصل الجوية.
تلقى "السليم" مجموعة من التبريكات والتهاني، بمناسبة تخرجه، والمصحوبة بالتمنيات بأن يخدم دينه ووطنه.