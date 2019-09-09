النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبد الرحمن" اختفى بمكة منذ أسبوعين.. والأب: فعلها سابقاً بحجة "الطفش"

مقيم جزائري عمره 14 عاماً .. ووالده: لا يشكو من أيّ علة جسدية أو نفسية

تحقّق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة عن أسباب اختفاء مقيم جزائري بعمر 14 عاماً من منزل ذويه بعزيزية مكة.

تفصيلاً؛ قال والد المفقود إن ابنه عبدالرحمن موفق يبلغ من العمر 14 عاماً ولا يشكو من أيّ علة جسدية أو نفسية، وخرج من منزلهم بحي العزيزية قبل قرابة أسبوعين ولا يملك هاتفاً جوّالاً.

وتابع، تقدمت ببلاغ لدى شرطة العزيزية التي أخذت أقوالي وفتحت ملف القضية، مبيناً أن ابنه سبق أن قام بالاختفاء مدة ثلاثة أيام تقريباً بدعوى الملل والطفش، وعُثر عليه بعدها في الحرم المكي الشريف.

واختتم حديثة مناشداً مَن يملك معلومات عنه إبلاغ أقرب مركز أمني أو دورية أمن، ويمكن التواصل معه على الرقم: (0548996570).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عبد الرحمن" اختفى بمكة منذ أسبوعين.. والأب: فعلها سابقاً بحجة "الطفش"
سبق

تحقّق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة عن أسباب اختفاء مقيم جزائري بعمر 14 عاماً من منزل ذويه بعزيزية مكة.

تفصيلاً؛ قال والد المفقود إن ابنه عبدالرحمن موفق يبلغ من العمر 14 عاماً ولا يشكو من أيّ علة جسدية أو نفسية، وخرج من منزلهم بحي العزيزية قبل قرابة أسبوعين ولا يملك هاتفاً جوّالاً.

وتابع، تقدمت ببلاغ لدى شرطة العزيزية التي أخذت أقوالي وفتحت ملف القضية، مبيناً أن ابنه سبق أن قام بالاختفاء مدة ثلاثة أيام تقريباً بدعوى الملل والطفش، وعُثر عليه بعدها في الحرم المكي الشريف.

واختتم حديثة مناشداً مَن يملك معلومات عنه إبلاغ أقرب مركز أمني أو دورية أمن، ويمكن التواصل معه على الرقم: (0548996570).

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:26 PM

"عبد الرحمن" اختفى بمكة منذ أسبوعين.. والأب: فعلها سابقاً بحجة "الطفش"

مقيم جزائري عمره 14 عاماً .. ووالده: لا يشكو من أيّ علة جسدية أو نفسية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
13
18,030

تحقّق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة عن أسباب اختفاء مقيم جزائري بعمر 14 عاماً من منزل ذويه بعزيزية مكة.

تفصيلاً؛ قال والد المفقود إن ابنه عبدالرحمن موفق يبلغ من العمر 14 عاماً ولا يشكو من أيّ علة جسدية أو نفسية، وخرج من منزلهم بحي العزيزية قبل قرابة أسبوعين ولا يملك هاتفاً جوّالاً.

وتابع، تقدمت ببلاغ لدى شرطة العزيزية التي أخذت أقوالي وفتحت ملف القضية، مبيناً أن ابنه سبق أن قام بالاختفاء مدة ثلاثة أيام تقريباً بدعوى الملل والطفش، وعُثر عليه بعدها في الحرم المكي الشريف.

واختتم حديثة مناشداً مَن يملك معلومات عنه إبلاغ أقرب مركز أمني أو دورية أمن، ويمكن التواصل معه على الرقم: (0548996570).

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,142
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,613
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,513
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,984

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة