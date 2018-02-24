النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رصاصة تستقر في قلب طفل خلال رحلة صيد في تبوك

مركز القلب في المدينة نجح في استخراجها بدون جراحة

لم يكن يعلم (م,ع) الطفل ذو الـ (14) ربيعاً أن رحلته لتعلم الصيد ليل يوم الخميس الماضي سترسله لمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة بعد أن استقرت رصاصة من سلاح زميله عن طريق الخطأ في قلبه.

ويحكي (م,ع) تفاصيل الواقعة بعد نجاح فريق معمل القسطرة القلبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من استخراج الرصاصة التي اخترقت القفص الصدري أسفل الإبط الأيسر واستقرت في البطين الأيسر داخل القلب, أنه قام هو وعدد من زملائه بنزهة برية لتعلم الصيد بالبنادق الهوائية (السكتون) في منطقة بعيدة عن العمران بمدينة تبوك غير أن زميله لم يكن يدرك الأمر وخرجت رصاصة طائشة من سلاحه واستقرت في قلبه، وكان التوقيت حينها الثانية عشرة ليلاً وتم نقله إلى المستشفى على الفور وبعدها تم إرساله إلى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة لاستخراج الرصاصة.

من جانبه أوضح مدير عام مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة استشاري القلب الدكتور إبراهيم الصبحي أنه عند تلقي البلاغ يوم الجمعة وقبل وصول الحالة إلى المركز تم استدعاء ثلاث فرق طبية، وهم فريق القسطرة القلبية وفريق الجراحة وفريق التصوير القلبي (أيكو)، وعلى الفور تم تشخيص الحالة وتبين أن الرصاصة مستقرة في البطين الأيسر وقام فريق معمل القسطرة القلبية بالدخول إلى القلب من خلال الشريان الفخذي وتم استخراجها من القلب في وقت قياسي دون أي مضاعفات أو حاجة للجراحة, وأضاف الدكتور الصبحي أن المريض حاليًا يتمتع بصحة جيدة ويتوقع خروجه من المركز خلال يومين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رصاصة تستقر في قلب طفل خلال رحلة صيد في تبوك
سبق

لم يكن يعلم (م,ع) الطفل ذو الـ (14) ربيعاً أن رحلته لتعلم الصيد ليل يوم الخميس الماضي سترسله لمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة بعد أن استقرت رصاصة من سلاح زميله عن طريق الخطأ في قلبه.

ويحكي (م,ع) تفاصيل الواقعة بعد نجاح فريق معمل القسطرة القلبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من استخراج الرصاصة التي اخترقت القفص الصدري أسفل الإبط الأيسر واستقرت في البطين الأيسر داخل القلب, أنه قام هو وعدد من زملائه بنزهة برية لتعلم الصيد بالبنادق الهوائية (السكتون) في منطقة بعيدة عن العمران بمدينة تبوك غير أن زميله لم يكن يدرك الأمر وخرجت رصاصة طائشة من سلاحه واستقرت في قلبه، وكان التوقيت حينها الثانية عشرة ليلاً وتم نقله إلى المستشفى على الفور وبعدها تم إرساله إلى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة لاستخراج الرصاصة.

من جانبه أوضح مدير عام مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة استشاري القلب الدكتور إبراهيم الصبحي أنه عند تلقي البلاغ يوم الجمعة وقبل وصول الحالة إلى المركز تم استدعاء ثلاث فرق طبية، وهم فريق القسطرة القلبية وفريق الجراحة وفريق التصوير القلبي (أيكو)، وعلى الفور تم تشخيص الحالة وتبين أن الرصاصة مستقرة في البطين الأيسر وقام فريق معمل القسطرة القلبية بالدخول إلى القلب من خلال الشريان الفخذي وتم استخراجها من القلب في وقت قياسي دون أي مضاعفات أو حاجة للجراحة, وأضاف الدكتور الصبحي أن المريض حاليًا يتمتع بصحة جيدة ويتوقع خروجه من المركز خلال يومين.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
06:21 PM

رصاصة تستقر في قلب طفل خلال رحلة صيد في تبوك

مركز القلب في المدينة نجح في استخراجها بدون جراحة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
8
35,245

لم يكن يعلم (م,ع) الطفل ذو الـ (14) ربيعاً أن رحلته لتعلم الصيد ليل يوم الخميس الماضي سترسله لمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة بعد أن استقرت رصاصة من سلاح زميله عن طريق الخطأ في قلبه.

ويحكي (م,ع) تفاصيل الواقعة بعد نجاح فريق معمل القسطرة القلبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من استخراج الرصاصة التي اخترقت القفص الصدري أسفل الإبط الأيسر واستقرت في البطين الأيسر داخل القلب, أنه قام هو وعدد من زملائه بنزهة برية لتعلم الصيد بالبنادق الهوائية (السكتون) في منطقة بعيدة عن العمران بمدينة تبوك غير أن زميله لم يكن يدرك الأمر وخرجت رصاصة طائشة من سلاحه واستقرت في قلبه، وكان التوقيت حينها الثانية عشرة ليلاً وتم نقله إلى المستشفى على الفور وبعدها تم إرساله إلى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة لاستخراج الرصاصة.

من جانبه أوضح مدير عام مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة استشاري القلب الدكتور إبراهيم الصبحي أنه عند تلقي البلاغ يوم الجمعة وقبل وصول الحالة إلى المركز تم استدعاء ثلاث فرق طبية، وهم فريق القسطرة القلبية وفريق الجراحة وفريق التصوير القلبي (أيكو)، وعلى الفور تم تشخيص الحالة وتبين أن الرصاصة مستقرة في البطين الأيسر وقام فريق معمل القسطرة القلبية بالدخول إلى القلب من خلال الشريان الفخذي وتم استخراجها من القلب في وقت قياسي دون أي مضاعفات أو حاجة للجراحة, وأضاف الدكتور الصبحي أن المريض حاليًا يتمتع بصحة جيدة ويتوقع خروجه من المركز خلال يومين.

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,304
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,384
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,971
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,498

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة