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"تعليم حائل" عن قائمة المعلمات المُسربة: تقرير سري وسنحاسب من نشرها

المتضررات بصدد توكيل محامٍ للترافع عنهن أمام الجهات المختصة

عقّبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، على الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قائمة تضم أسماء 580 معلمة في مدارس تتبع مكتب تعليم جنوب حائل، ويظهر في القائمة اسم المعلمة ومدرستها وعدد ايام دخولها على منصة "مدرستي "وآخر يوم للدخول على المنصة.

وقالت الإدارة في بيان لها؛ إنها لم تنشر أي بيانات أو معلومات للمعلمات من خلال حساباتها الإعلامية الرسمية، أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة.

وأوضحت أن تلك القائمة كانت ضمن التقارير الخاصة المرسلة بسرية تامة للمعنيين للمتابعة والتقييم للتعليم عن بُعد.

وأضافت: المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق من الموضوع، ومحاسبة المتسبب فيه، ومنع تكرار ذلك مستقبلاً.

وأردفت الإدارة: الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، تؤكد أهمية دور المعلمين والمعلمات، وجهودهم المميزة في التعليم عن بعد خلال هذه المرحلة، وأهمية حفظ حقوقهم، وسرية بياناتهم.

وكان عدد من المعلمات قد أعربن عن استيائهنّ من تداول أسمائهن وبياناتهن التي انتشرت في مجموعات "واتساب"، وشملت أسماء المعلمات ومدارسهن وعدد الحصص الدراسية التي حضرنها مع طالباتهن عبر منصة "مدرستي" منذ بداية العام الدراسي 1442هـ في 11/1/1442هـ.

وتضمنت القائمة أسماء (13) معلمة لم يحضرن منذ بداية العام في (11) مدرسة، وبينت القائمة أن (99) معلمة حضرن (15) حصة أو أقل منهن (28) معلمة دخلن (15) حصة فقط و(17) معلمة دخلن (14) حصة فقط و(5) معلمات دخلن (13) حصة فقط و(8) معلمات دخلن (12) حصة فقط و(3) معلمات دخلن (11) حصة فقط و(3) معلمات دخلن (10) حصص فقط ومعلمة واحدة فقط دخلت (9) حصص ومعلمة واحدة فقط دخلت (8) حصص ومعلمتين دخلن (9) حصص ومعلمة واحدة دخلت (8) حصص ومعلمتين دخلن (7) حصص ومعلمة واحدة دخلت (4) حصص و(6) معلمات دخلن (3) حصص ومعلمة واحدة دخلت حصتين (3) معلمات دخلن حصة واحدة فقط.

وتضمنت القائمة معلومات متضاربة في بيانات (14) معلمة تكررت أسماؤهن في مدارس مختلفة.

وقال عدد من المعلمات المتضررات من القائمة المنتشرة لـ"سبق": إن القائمة تضم معلومات شخصية خاصة بهن مثل الاسم الكامل والمدارس التي يعملن بها، وكذلك معلومات "مغلوطة" في عدد الحصص التي حضرنها.

وأضفن: اعتُمد في القائمة البيانات الكمية التي لا تظهر الحقيقة وتتعارض مع الواقع، حيث إن عدد الدخول يرتبط بالنصاب التدريسي الذي يختلف من مدرسة إلى مدرسة ومن معلمة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر.

وشددت المعلمات على أنهنّ بصدد توكيل محام للترافع عنهن أمام الجهات المختصة والمعنية بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر في 8/ 5/ 1432هـ المستند على المرسوم الملكي رقم(م/35) بتاريخ 8/ 5/ 1432هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7/ 5/ 1432هـ.

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"تعليم حائل" عن قائمة المعلمات المُسربة: تقرير سري وسنحاسب من نشرها
سبق

عقّبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، على الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قائمة تضم أسماء 580 معلمة في مدارس تتبع مكتب تعليم جنوب حائل، ويظهر في القائمة اسم المعلمة ومدرستها وعدد ايام دخولها على منصة "مدرستي "وآخر يوم للدخول على المنصة.

وقالت الإدارة في بيان لها؛ إنها لم تنشر أي بيانات أو معلومات للمعلمات من خلال حساباتها الإعلامية الرسمية، أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة.

وأوضحت أن تلك القائمة كانت ضمن التقارير الخاصة المرسلة بسرية تامة للمعنيين للمتابعة والتقييم للتعليم عن بُعد.

وأضافت: المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق من الموضوع، ومحاسبة المتسبب فيه، ومنع تكرار ذلك مستقبلاً.

وأردفت الإدارة: الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، تؤكد أهمية دور المعلمين والمعلمات، وجهودهم المميزة في التعليم عن بعد خلال هذه المرحلة، وأهمية حفظ حقوقهم، وسرية بياناتهم.

وكان عدد من المعلمات قد أعربن عن استيائهنّ من تداول أسمائهن وبياناتهن التي انتشرت في مجموعات "واتساب"، وشملت أسماء المعلمات ومدارسهن وعدد الحصص الدراسية التي حضرنها مع طالباتهن عبر منصة "مدرستي" منذ بداية العام الدراسي 1442هـ في 11/1/1442هـ.

وتضمنت القائمة أسماء (13) معلمة لم يحضرن منذ بداية العام في (11) مدرسة، وبينت القائمة أن (99) معلمة حضرن (15) حصة أو أقل منهن (28) معلمة دخلن (15) حصة فقط و(17) معلمة دخلن (14) حصة فقط و(5) معلمات دخلن (13) حصة فقط و(8) معلمات دخلن (12) حصة فقط و(3) معلمات دخلن (11) حصة فقط و(3) معلمات دخلن (10) حصص فقط ومعلمة واحدة فقط دخلت (9) حصص ومعلمة واحدة فقط دخلت (8) حصص ومعلمتين دخلن (9) حصص ومعلمة واحدة دخلت (8) حصص ومعلمتين دخلن (7) حصص ومعلمة واحدة دخلت (4) حصص و(6) معلمات دخلن (3) حصص ومعلمة واحدة دخلت حصتين (3) معلمات دخلن حصة واحدة فقط.

وتضمنت القائمة معلومات متضاربة في بيانات (14) معلمة تكررت أسماؤهن في مدارس مختلفة.

وقال عدد من المعلمات المتضررات من القائمة المنتشرة لـ"سبق": إن القائمة تضم معلومات شخصية خاصة بهن مثل الاسم الكامل والمدارس التي يعملن بها، وكذلك معلومات "مغلوطة" في عدد الحصص التي حضرنها.

وأضفن: اعتُمد في القائمة البيانات الكمية التي لا تظهر الحقيقة وتتعارض مع الواقع، حيث إن عدد الدخول يرتبط بالنصاب التدريسي الذي يختلف من مدرسة إلى مدرسة ومن معلمة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر.

وشددت المعلمات على أنهنّ بصدد توكيل محام للترافع عنهن أمام الجهات المختصة والمعنية بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر في 8/ 5/ 1432هـ المستند على المرسوم الملكي رقم(م/35) بتاريخ 8/ 5/ 1432هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7/ 5/ 1432هـ.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
04:24 PM

"تعليم حائل" عن قائمة المعلمات المُسربة: تقرير سري وسنحاسب من نشرها

المتضررات بصدد توكيل محامٍ للترافع عنهن أمام الجهات المختصة

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خالد السليمي - حائل
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عقّبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، على الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قائمة تضم أسماء 580 معلمة في مدارس تتبع مكتب تعليم جنوب حائل، ويظهر في القائمة اسم المعلمة ومدرستها وعدد ايام دخولها على منصة "مدرستي "وآخر يوم للدخول على المنصة.

وقالت الإدارة في بيان لها؛ إنها لم تنشر أي بيانات أو معلومات للمعلمات من خلال حساباتها الإعلامية الرسمية، أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة.

وأوضحت أن تلك القائمة كانت ضمن التقارير الخاصة المرسلة بسرية تامة للمعنيين للمتابعة والتقييم للتعليم عن بُعد.

وأضافت: المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق من الموضوع، ومحاسبة المتسبب فيه، ومنع تكرار ذلك مستقبلاً.

وأردفت الإدارة: الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، تؤكد أهمية دور المعلمين والمعلمات، وجهودهم المميزة في التعليم عن بعد خلال هذه المرحلة، وأهمية حفظ حقوقهم، وسرية بياناتهم.

وكان عدد من المعلمات قد أعربن عن استيائهنّ من تداول أسمائهن وبياناتهن التي انتشرت في مجموعات "واتساب"، وشملت أسماء المعلمات ومدارسهن وعدد الحصص الدراسية التي حضرنها مع طالباتهن عبر منصة "مدرستي" منذ بداية العام الدراسي 1442هـ في 11/1/1442هـ.

وتضمنت القائمة أسماء (13) معلمة لم يحضرن منذ بداية العام في (11) مدرسة، وبينت القائمة أن (99) معلمة حضرن (15) حصة أو أقل منهن (28) معلمة دخلن (15) حصة فقط و(17) معلمة دخلن (14) حصة فقط و(5) معلمات دخلن (13) حصة فقط و(8) معلمات دخلن (12) حصة فقط و(3) معلمات دخلن (11) حصة فقط و(3) معلمات دخلن (10) حصص فقط ومعلمة واحدة فقط دخلت (9) حصص ومعلمة واحدة فقط دخلت (8) حصص ومعلمتين دخلن (9) حصص ومعلمة واحدة دخلت (8) حصص ومعلمتين دخلن (7) حصص ومعلمة واحدة دخلت (4) حصص و(6) معلمات دخلن (3) حصص ومعلمة واحدة دخلت حصتين (3) معلمات دخلن حصة واحدة فقط.

وتضمنت القائمة معلومات متضاربة في بيانات (14) معلمة تكررت أسماؤهن في مدارس مختلفة.

وقال عدد من المعلمات المتضررات من القائمة المنتشرة لـ"سبق": إن القائمة تضم معلومات شخصية خاصة بهن مثل الاسم الكامل والمدارس التي يعملن بها، وكذلك معلومات "مغلوطة" في عدد الحصص التي حضرنها.

وأضفن: اعتُمد في القائمة البيانات الكمية التي لا تظهر الحقيقة وتتعارض مع الواقع، حيث إن عدد الدخول يرتبط بالنصاب التدريسي الذي يختلف من مدرسة إلى مدرسة ومن معلمة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر.

وشددت المعلمات على أنهنّ بصدد توكيل محام للترافع عنهن أمام الجهات المختصة والمعنية بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر في 8/ 5/ 1432هـ المستند على المرسوم الملكي رقم(م/35) بتاريخ 8/ 5/ 1432هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7/ 5/ 1432هـ.

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