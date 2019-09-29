"تراحم" تحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانين في الرياض

بحضور بعض السجينات والمفرج عنهم وأطفالهم

نظم القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم "تراحم" في الرياض، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، بحضور بعض السجينات والمفرج عنهم وأطفالهم، بالتعاون مع فريق روح الإنسانية التطوعي.

حضر الاحتفالية ممثلة سجون منطقة الرياض باللجنة الوطنية، غادة الصقعبي، ومشرفة القسم النسوي باللجنة مشاعل الدخيل.

وأعدت اللجنة مسابقات للأمهات والأطفال، وأركانًا تفاعلية نالت استحسان الزوار من المستهدفين.

وقدم في نهاية الاحتفالية، فريق روح الإنسانية التطوعي، درعًا تذكاريًا إلى غادة الصقعبي ومشاعل الدخيل.

فيما أعربت "غادة" عن شكرها الجزيل لفريق روح الإنسانية على التعاون في إقامة هذه الفعالية الوطنية.