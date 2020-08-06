تمديد تكليف "حنان المالكي" عميدة لـ "تقنية البنات" بمكة
أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرارها بتمديد تكليف الأستاذة حنان حميدي المالكي عميدة لكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة.
فيما ثمنت "المالكي" هذه الثقة الكريمة من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، مشددة على بذل مزيد من العطاء والتفاني لخدمة دينها ثم مليكها ووطنها، وتقديم مزيد من الإنجازات والأعمال التي تتواءم مع الرؤية الطموحة.
تمديد تكليف "حنان المالكي" عميدة لـ "تقنية البنات" بمكة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-06
أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرارها بتمديد تكليف الأستاذة حنان حميدي المالكي عميدة لكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة.
فيما ثمنت "المالكي" هذه الثقة الكريمة من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، مشددة على بذل مزيد من العطاء والتفاني لخدمة دينها ثم مليكها ووطنها، وتقديم مزيد من الإنجازات والأعمال التي تتواءم مع الرؤية الطموحة.
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
09:06 PM
تمديد تكليف "حنان المالكي" عميدة لـ "تقنية البنات" بمكة
أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرارها بتمديد تكليف الأستاذة حنان حميدي المالكي عميدة لكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة.
فيما ثمنت "المالكي" هذه الثقة الكريمة من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، مشددة على بذل مزيد من العطاء والتفاني لخدمة دينها ثم مليكها ووطنها، وتقديم مزيد من الإنجازات والأعمال التي تتواءم مع الرؤية الطموحة.