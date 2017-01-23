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الأمم المتحدة تنفي استقالة رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة

أكدت مواصلته لعمله

نفى المتحدث باسم الأمم المتحدة، مساء اليوم (الثلاثاء)، نبأ استقالة رئيس لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة الجنرال باتريك كاميرت.

وقال "المتحدث" عبر حساب الأمم المتحدة على "تويتر": "إن الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار يواصل عمله، بعكس ما رددته بعض التقارير الإعلامية".

وكانت قناة "العربية" قد نقلت عن مراسلها في نيويورك، في وقت سابق اليوم؛ أن "الأمم المتحدة وافقت على استقالة رئيس بعثة المراقبين في الحديدة باتريك كاميرت".


واللجنة المشتركة التي كان يقودها "كاميرت" مكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بناء على اتفاق السويد؛ وهو الاتفاق الذي ينص على انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تنفي استقالة رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة
سبق

نفى المتحدث باسم الأمم المتحدة، مساء اليوم (الثلاثاء)، نبأ استقالة رئيس لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة الجنرال باتريك كاميرت.

وقال "المتحدث" عبر حساب الأمم المتحدة على "تويتر": "إن الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار يواصل عمله، بعكس ما رددته بعض التقارير الإعلامية".

وكانت قناة "العربية" قد نقلت عن مراسلها في نيويورك، في وقت سابق اليوم؛ أن "الأمم المتحدة وافقت على استقالة رئيس بعثة المراقبين في الحديدة باتريك كاميرت".


واللجنة المشتركة التي كان يقودها "كاميرت" مكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بناء على اتفاق السويد؛ وهو الاتفاق الذي ينص على انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
11:04 PM

الأمم المتحدة تنفي استقالة رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة

أكدت مواصلته لعمله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى المتحدث باسم الأمم المتحدة، مساء اليوم (الثلاثاء)، نبأ استقالة رئيس لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة الجنرال باتريك كاميرت.

وقال "المتحدث" عبر حساب الأمم المتحدة على "تويتر": "إن الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار يواصل عمله، بعكس ما رددته بعض التقارير الإعلامية".

وكانت قناة "العربية" قد نقلت عن مراسلها في نيويورك، في وقت سابق اليوم؛ أن "الأمم المتحدة وافقت على استقالة رئيس بعثة المراقبين في الحديدة باتريك كاميرت".


واللجنة المشتركة التي كان يقودها "كاميرت" مكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بناء على اتفاق السويد؛ وهو الاتفاق الذي ينص على انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.

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