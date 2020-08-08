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تهامة تشهد موسمًا نادر الحدوث.. الأرض بدأت تكتسي بالنباتات البرية الخضراء

بعد هطول الأمطار الغزيرة بشكل شبه يومي منذ 12 يومًا

بدأت المناطق المفتوحة بتهامة القنفذة وعسير والباحة تشهد ظهورًا للنباتات البرية مكتسية بلون الخضار في موسم نادر الحدوث بعدما تتابعت الأمطار الغزيرة بشكل شبه يومي خلال الاثني عشر يومًا الماضية على جبال وسهول تهامة.

وأكد بعض كبار السن أن هذه الحالة تحدث من وقت لآخر، وتسهم في حدوث موسم مبكر، ترتد معه مياه الآبار، وتخضرّ الأرض بالنباتات البرية الرعوية، وقد تتصل بالموسم المعتاد؛ لأن كثرة الأمطار أدت إلى تشبع الأرض بالمياه، وأسهمت في خفض درجات الحرارة؛ ما يجعل الأرض، تنبت وتعيش نباتاتها فترة أطول، قد تمتد إلى موسم الأمطار المعتاد.

ونفى كبار السن قول بعض خبراء الطقس بأن النباتات البرية لا تظهر مع هذه الأمطار الحالية، مؤكدين أن ما يشاهَد على الطبيعة من ظهور النباتات البرية ينافي قولهم.

سيول أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تهامة تشهد موسمًا نادر الحدوث.. الأرض بدأت تكتسي بالنباتات البرية الخضراء
سبق

بدأت المناطق المفتوحة بتهامة القنفذة وعسير والباحة تشهد ظهورًا للنباتات البرية مكتسية بلون الخضار في موسم نادر الحدوث بعدما تتابعت الأمطار الغزيرة بشكل شبه يومي خلال الاثني عشر يومًا الماضية على جبال وسهول تهامة.

وأكد بعض كبار السن أن هذه الحالة تحدث من وقت لآخر، وتسهم في حدوث موسم مبكر، ترتد معه مياه الآبار، وتخضرّ الأرض بالنباتات البرية الرعوية، وقد تتصل بالموسم المعتاد؛ لأن كثرة الأمطار أدت إلى تشبع الأرض بالمياه، وأسهمت في خفض درجات الحرارة؛ ما يجعل الأرض، تنبت وتعيش نباتاتها فترة أطول، قد تمتد إلى موسم الأمطار المعتاد.

ونفى كبار السن قول بعض خبراء الطقس بأن النباتات البرية لا تظهر مع هذه الأمطار الحالية، مؤكدين أن ما يشاهَد على الطبيعة من ظهور النباتات البرية ينافي قولهم.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
08:48 PM

تهامة تشهد موسمًا نادر الحدوث.. الأرض بدأت تكتسي بالنباتات البرية الخضراء

بعد هطول الأمطار الغزيرة بشكل شبه يومي منذ 12 يومًا

A A A
حسن العيسي - القنفذة
3
3,288

بدأت المناطق المفتوحة بتهامة القنفذة وعسير والباحة تشهد ظهورًا للنباتات البرية مكتسية بلون الخضار في موسم نادر الحدوث بعدما تتابعت الأمطار الغزيرة بشكل شبه يومي خلال الاثني عشر يومًا الماضية على جبال وسهول تهامة.

وأكد بعض كبار السن أن هذه الحالة تحدث من وقت لآخر، وتسهم في حدوث موسم مبكر، ترتد معه مياه الآبار، وتخضرّ الأرض بالنباتات البرية الرعوية، وقد تتصل بالموسم المعتاد؛ لأن كثرة الأمطار أدت إلى تشبع الأرض بالمياه، وأسهمت في خفض درجات الحرارة؛ ما يجعل الأرض، تنبت وتعيش نباتاتها فترة أطول، قد تمتد إلى موسم الأمطار المعتاد.

ونفى كبار السن قول بعض خبراء الطقس بأن النباتات البرية لا تظهر مع هذه الأمطار الحالية، مؤكدين أن ما يشاهَد على الطبيعة من ظهور النباتات البرية ينافي قولهم.

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