الولايات المتحدة تُسجل 749 حالة وفاة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات بلغ 2,784,452 و 129,393 وفاة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 52,492 إصابة مؤكدة و 749 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)،أن عدد الإصابات وصل إلى 2,784,452 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 129,393 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة تُسجل 749 حالة وفاة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-04
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 52,492 إصابة مؤكدة و 749 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)،أن عدد الإصابات وصل إلى 2,784,452 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 129,393 حالة وفاة.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
11:49 PM
الولايات المتحدة تُسجل 749 حالة وفاة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات بلغ 2,784,452 و 129,393 وفاة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 52,492 إصابة مؤكدة و 749 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)،أن عدد الإصابات وصل إلى 2,784,452 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 129,393 حالة وفاة.