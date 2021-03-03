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قطر.. تسجيل 471 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 332 وحالة وفاة واحدة

خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم، عن تسجيل 471 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 427 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و44 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

كما سجلت وزارة الصحة شفاء 332 حالة من فيروس /كوفيد-19/ في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 154752 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة /87 عامًا/ كانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة.

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قطر.. تسجيل 471 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 332 وحالة وفاة واحدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم، عن تسجيل 471 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 427 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و44 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

كما سجلت وزارة الصحة شفاء 332 حالة من فيروس /كوفيد-19/ في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 154752 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة /87 عامًا/ كانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
05:39 PM

قطر.. تسجيل 471 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 332 وحالة وفاة واحدة

خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم، عن تسجيل 471 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 427 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و44 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

كما سجلت وزارة الصحة شفاء 332 حالة من فيروس /كوفيد-19/ في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 154752 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة /87 عامًا/ كانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة.

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